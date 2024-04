La 4ª linguistico del Cecioni in visita a Monaco

Dopo aver accolto a marzo 13 studenti del liceo Asam-Gymnasium di Monaco, dal 10 al 17 aprile è stata la 4ªFLL del Cecioni a visitare la città tedesca nell'ambito dello scambio culturale. Cosa ti è piaciuto di più e perché? Le risposte della classe

Nell’ambito di uno scambio culturale che ha visto 13 studenti del liceo Asam-Gymnasium di Monaco, accolti dagli studenti della 4ªFLL del Cecioni, visitare Livorno a inizio marzo, dal 10 al 17 aprile è stata la classe ad indirizzo linguistico del liceo di via Galilei a recarsi a Monaco. Accompagnati dalle insegnanti Scilla Corrao, Chiara Ardemagni, Christina Wittmann e Lisa Kilger, studenti e studentesse hanno visitato, tra gli altri luoghi, il castello di Neuschwanstein, la sede del Parlamento Bavarese, il Deutsches Museum e il Centro di documentazione sul Nazionalsocialismo.

La parola alla classe

Grazie alla collaborazione della referente dello scambio culturale, Corrao, ecco alcune risposte a metà permanenza alla domanda: Cosa ti è piaciuto di più per ora dello scambio e perché? “Trovo interessante relazionarmi con la famiglia famiglia ospitante, perché credo sia utile il dialogo culturale e scambio linguistico che si verifica, mi piace conoscere i membri della famiglia e le loro abitudini. Inoltre, mi è piaciuto osservare la modalità didattica della scuola e utilizzare le varie strumentazioni offerte”. “E’ bella l’autonomia che ci viene concessa a livello giornaliero, che ci permette di esplorare la città città, sentendoci liberi. A maggior ragione in una città ricca di bellezze architettoniche. Ho trovato interessante e umanamente stimolante anche visitare il Centro di documentazione sul Nazionalsocialismo”. “Certamente una delle cose che si avvertono di più è la possibilità di essere liberi e vivere la città in autonomia, che ci ha permesso di aumentare anche il livello di socializzazione nel gruppo classe”. “Ho trovato stimolante la visita al castello, che ci ha permesso di stare insieme durante la giornata e allo stesso tempo camminare, attività che amo, in un’atmosfera fuori dal tempo attività; anzi la visita è apparsa anche troppo breve. Ad ogni modo mi trovo molto bene anche con la famiglia ospitante, sono molto accoglienti e cercano di essere accondiscendenti nei miei confronti in ogni situazione”. “Mi sta piacendo molto lo scambio perché mi sento in sintonia con la mia partner sia per interessi che abitudini, abbiamo imparato quindi a stare insieme e rispettarci, mantenendo le nostre peculiarità. L’unica pecca è il cibo, sono molto schizzinosa e faccio fatica ad adattarmici!”. “La visita del castello di Neuschwanstein con audio guida è stata molto interessante, assolutamente non noiosa anche in relazione agli aspetti storici che sono stati illustrati in modo efficace”. “Il loro stile di vita mi ha sorpreso, il rapporto fra alunni e insegnanti, gli insegnanti esigono più rispetto, basta uno sguardo e subito l’alunno capisce cosa non va. Gli spazi dove gli studenti possono fare ricreazione sono fantastici, il numero delle palestre a disposizione è incredibile e in generale tutti gli spazi sono così articolati che la vita a scuola è più significativa e proficua”. “La pulizia, precisione, ordine, organizzazione ed efficienza, è la prima impressione che ho avuto subito della città e della loro vita sociale”. “Il fatto di muoversi tutti insieme facendo nuove esperienze di gruppo”. “Il rapporto di classe è molto migliorato perché abbiamo imparato a conoscerci molto meglio e ora siamo veramente molto più uniti”. “Il rapporto con la famiglia ospitante perché sono persone gentili, accoglienti, mi dedicano molto tempo e ogni giorno mi spiegano nuove pietanze bavaresi”.

