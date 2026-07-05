La 5ª B del Palli si ritrova con quattro professori a 30 anni dal diploma

Una serata sulla spiaggia tra sorrisi, abbracci e tanta nostalgia per la 5ª B Sperimentale 1995/1996. All'appuntamento hanno preso parte anche quattro insegnanti rimasti nel cuore

A trent’anni dal diploma, la classe 5ª B Sperimentale dell’Istituto Magistrale “A. Palli” (anno scolastico 1995/1996) si è ritrovata per una serata ricca di emozioni, affetto e ricordi. Un appuntamento speciale che ha riportato tutti indietro nel tempo, a quando tutto ebbe inizio tra i banchi del liceo. Con i piedi sulla sabbia e una piacevole brezza estiva a fare da cornice, ex compagne e professori hanno condiviso sorrisi, abbracci e racconti di un’amicizia che non si è mai spezzata. Quel legame nato sui banchi di scuola è rimasto vivo negli anni e, rivedendosi, è sembrato che il tempo si fosse fermato. Particolarmente emozionante è stato l’incontro con gli insegnanti, rimasti gli stessi nel cuore delle loro ex studentesse. A loro è andato un sincero ringraziamento per i valori, gli insegnamenti e l’umanità che hanno saputo trasmettere e che ancora oggi accompagnano il cammino di ciascuna. Trent’anni sono trascorsi dal diploma, ma per una sera il calendario ha lasciato spazio ai ricordi: quelli più belli, capaci di far rivivere la magia degli anni del liceo come se fossero passati soltanto pochi giorni.

Partecipanti: Anna Arbore, Veronica Bardini, Alessandra Bernieri, Chiara Cavaciocchi, Cristiana Checcacci, Valeria Giachetti, Silvia Mecchi, Cecilia Quochi, Gaia Sciascia, Anna Tauzzi, Katiuscia Romano, Ilaria Ghezzani, Neelima Velgi, Margherita Giuliani, Valeria Filippi, Francesca Martelloni.

Professori presenti: Sergio Innocenti (musica), Susanna Pellini (inglese), Leda Ciuci (biologia e chimica), Fulvio Corrieri (psicologia).

Condividi:

Riproduzione riservata ©