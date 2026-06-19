La 5ª BCE del Vespucci si ritrova trent’anni dopo la maturità

Come sono e com'erano

“Come se il tempo non fosse mai passato”. Cena-reunion per la classe diplomata nel 1996 tra ricordi, emozioni e risate. E un messaggio agli studenti impegnati negli esami

La 5ª BCE dell’ITC A. Vespucci, classe 1996, si ritrova. Il 18 giugno 2026, a 30 anni dalla nostra maturità, siamo riusciti a ritrovarci quasi tutti. È stato emozionante tornare con la memoria su quei banchi di scuola e in quei corridoi attraverso aneddoti, ricordi e tante risate. A mano a mano che parlavamo, in un attimo è riaffiorata la spensieratezza di quei giorni, come se tutti questi anni non fossero mai passati. Grazie a tutti! E visto che sono iniziati gli esami di maturità, facciamo un augurio a tutti i ragazzi che stanno per raggiungere un traguardo importante. Mi raccomando: comunque vada, negli anni non abbandonate mai quel briciolo di immaturità e spensieratezza che fa sempre bene anche da adulti. Saranno tempi duri, ma come diceva anche Alex Britti, a volte siamo un po’ immaturi… Erano presenti alla cena: Beltramme Matteo, Betti Francesca, Calvanico Dario, Casoli Valentina, Chierroni Federica, Chierroni Samantha, Chirici Erika, Cirinei Irene, De Pasta Simone, Della Rosa Michelucci Carolina, Donati Laura, Ferretti Francesca, Manna Barbara, Mariottini Andrea, Norfini Luna, Rizzo Vanessa, Taccini Alessandra, Vincenzi Giammarco.

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