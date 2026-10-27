La 5ª C linguistico del Cecioni si ritrova a 20 anni dal diploma
Una serata speciale, all’insegna dell’amicizia e dei ricordi condivisi sui banchi del liceo
Una serata all’insegna dell’amicizia e della nostalgia per un gruppo di ex compagne della 5ª C linguistico del Cecioni. Sono passati vent’anni dal diploma, le vite di ciascuna hanno preso strade diverse, ma ritrovarsi ha permesso di riscoprire la complicità e l’affetto che le legavano allora. E’ stata un’occasione speciale per rivedersi, condividere ricordi ed emozioni e ripercorrere, tra sorrisi e racconti, gli anni trascorsi sui banchi di scuola. La fotografia della serata racconta un momento di convivialità per celebrare un anniversario importante e il valore delle amicizie capaci di resistere al passare degli anni.
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