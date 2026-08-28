La 5ª G Enriques si ritrova 20 anni dopo il diploma

I volti sono cambiati, le vite hanno preso strade diverse, ma davanti a un sorriso e a un ricordo è sembrato di tornare per un attimo tra quei banchi di scuola

Sono passati 25 anni dal primo giorno di scuola, quando nel 2001 iniziava il percorso della sezione G dell’Enriques, e 20 anni da quel 2006 che segnò il diploma e la fine di un importante capitolo della loro vita. A distanza di due decenni, gli ex compagni di classe si sono ritrovati a La Caciaia per una serata speciale fatta di ricordi, risate, emozioni e tanta voglia di stare insieme. I volti sono cambiati, le vite hanno preso strade diverse, ma davanti a un sorriso e a un ricordo è sembrato di tornare per un attimo tra quei banchi di scuola. Un ritrovo che ha dimostrato come certi legami, nati sui banchi nel 2001, sappiano resistere al tempo: perché gli anni passano, ma le emozioni condivise restano. I presenti in foto salutano gli assenti (per motivi lavorativi) e danno appuntamento a dicembre.

Partecipanti: Arianna Faucci, Elisa Bruzzone, Elisa Cappelli, Alice Profeti, Federica Tarchi, Martina Morlacchi, Simone Brongo, Veronica Luperini, Nicola Ciabattini, Giulia Neri, Alice Clara, Giulia Scardigli, Aurora Nuti, Lorenzo Romani, Claudia Bencini.

Un saluto a chi non ha potuto partecipare: Giorgio Pucci, Alessio Brondi, Niccolò Cocchella, Camilla Furetta, Chiara Mazzella, Silvia Bernardini, Lavinia Perini, Benedetta Tori, Alessia Parducci, Chiara Lena, Federica Terreni, Marta Barzacchi.

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