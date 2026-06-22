La 5ªA Enriques si ritrova dopo 25 anni dal diploma

Dall’ultimo saluto al professor Sacripanti è nata l’idea della reunion. Aperitivo alla Vela, cena al Gallaccio e collegamento speciale in videocall dalla Sardegna per chi non ha potuto partecipare

Venticinque anni dopo il diploma, gli ex studenti della 5ª A del Liceo Enriques si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi, delle risate e dell’amicizia che il tempo non è riuscito a cancellare. L’idea dell’incontro è nata in modo del tutto spontaneo durante il funerale dell’amato professor Sacripanti, quando un nutrito gruppo di ex compagni di classe si è ritrovato per dare l’ultimo saluto all’insegnante che è rimasto nei cuori degli studenti di quella classe e non solo. Da quel momento è stata creata la chat della classe e, grazie all’impegno organizzativo di data-start=”839″ data-end=”856″>Michele Renai e Andrea Ermini, è stata fissata la reunion a distanza di un quarto di secolo dal conseguimento del diploma. La serata è iniziata con un aperitivo alla Vela per poi proseguire con la cena al Gallaccio, due luoghi scelti non a caso. “Sono location che 25 anni fa avremmo sicuramente frequentato”, raccontano i partecipanti. Durante la cena non sono mancati aneddoti, scherzi reciproci e racconti di vita vissuta. Tra un brindisi e l’altro, gli ex compagni si sono aggiornati su mogli, mariti, divorzi, figli e immancabili pettegolezzi, il tutto in un clima di grande allegria e complicità.

Nella foto ricordo, da destra, compaiono Michele Renai, Martina Sitri, Lara Braccini, Iacopo Bubba, Lorenzo Pessa, Barbara Burioni, Elisabetta Stefanini, Elisa Camici, Elena Guideri, Federica Nicoletti, Alberto Lupidi, Giorgia Incrocci, Ottavio Picchi e Andrea Ermini.

Alla cena si sono poi aggiunti anche Federico Monti e Stefano Favilli. Presente, seppur a distanza, anche Giuseppe “Beppe” Romano, collegato in videocall dalla Sardegna, dove vive. L’ex compagno non ha potuto partecipare di persona perché impegnato nel giorno del suo matrimonio, ma ha voluto comunque essere presente con un saluto ai suoi amici di sempre.

A conclusione della serata, tra sorrisi e nostalgia, è arrivata anche una promessa: il prossimo appuntamento è già stato fissato. La nuova reunion della 5ªA è in programma per il 20 giugno 2051, quando gli ex studenti si ritroveranno ancora una volta per celebrare un’amicizia capace di attraversare i decenni.

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