Le Mazzini in collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale
Un’emozione senza precedenti per gli alunni della 3ª media delle Mazzini e Gamerra. La dirigente scolastica dell'IC Mazzini, Elena Rossi: "Questo evento ha rappresentato un'immensa opportunità educativa"
Un evento straordinario si è svolto venerdì 28 novembre all’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” di Livorno, dove gli studenti sono stati protagonisti di un collegamento radio diretto con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), nell’ambito del progetto internazionale ARISS (Amateur Radio on the International Space Station). L’incontro, al quale ha portato i saluti istituzionali il sindaco Salvetti, si è tenuto nell’aula 7 dell’istituto, a partire dalle 12.00, e ha rappresentato il culmine di un percorso didattico dedicato alle scienze, all’ingegneria e alle comunicazioni. Alle 12.40, durante il transito della ISS sopra l’Italia, è avvenuto il contatto radio con l’equipaggio a bordo. All’iniziativa ha partecipato anche l’IIS “Il Tagliamento” di Spilimbergo (PN), in un simbolico gemellaggio spaziale tra scuole italiane. Il collegamento è stato possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Livorno, che ha curato l’installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie. “Questo evento non è stato solo un traguardo tecnico, ma una straordinaria opportunità educativa – ha dichiarato la dirigente scolastica Elena Rossi – Vedere l’entusiasmo negli occhi degli studenti mentre si preparavano a comunicare con chi vive “oltre le nuvole” ha dimostrato quanto la scienza possa accendere sogni e curiosità. Un grazie speciale a tutti i docenti e partner coinvolti. Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti e ai partner che hanno reso possibile questo sogno”. L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza della collaborazione internazionale nello spazio e ispirare le future generazioni verso le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
