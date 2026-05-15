Lezioni in Villa Fabbricotti per gli alunni della Carlo Bini

Gli studenti delle classi Dada-logica della primaria Carlo Bini protagonisti di una mattinata tra sport, danza e outdoor education. Wushu, hip hop, breakdance e psicomotricità per imparare attraverso movimento, emozioni e socialità

Mercoledì 13 maggio una marea arancione ha inondato villa Fabbricotti! Gli insegnanti delle classi della scuola primaria Carlo Bini (i cui alunni da quest’anno indossano una divisa formata da t-shirt e felpa arancioni al posto del tradizionale grembiule) che hanno adottato il modello didattico Dada-logica, hanno organizzato alcune lezioni all’aperto con professionisti del territorio, a conferma di quanto sia importante uno stretto legame tra la scuola e le altre agenzie educative. Il modello Dada-logica, riprendendo gli assiomi fondanti dell’apprendimento attivo illustrati dalle neuroscienze, persegue alcuni princìpi educativi fondamentali come l’utilizzo del corpo e del movimento come canali preferenziali per l’acquisizione di conoscenze e competenze, la centralità delle emozioni e della socialità e il valore della lezione all’aria aperta (“outdoor education”). L’iniziativa ha visto lo svolgimento di vere e proprie lezioni all’aperto di wushu (un’arte marziale cinese), danza hip hop, breakdance e giochi di psicomotricità. Le cinque classi Dada si sono alternate davanti agli istruttori Chiara Paoli (docente di educazione motoria dell’Istituto comprensivo Micali), Simone Pacini dell’associazione Wushu Livorno, Barbara Squarcini e Dario Toma della scuola di danza, canto e musica “Fly dancing school”. In un’atmosfera giocosa e coinvolgente, in mezzo a passanti incuriositi e interessati alle attività svolte, i bambini delle cinque classi, dai 6 agli 11 anni, hanno lavorato insieme creando coreografie, ballando, imparando sequenze coreografate orientali e soprattutto facendo una cosa che negli anni dell’esplosione dei social e dei giochi elettronici sempre più presenti, i bambini rischiano di non voler più fare: hanno usato il proprio corpo per apprendere e divertirsi all’aria aperta.

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