Libri di testo in dono agli alunni delle Michelangelo

Il Rotary Club Livorno “Mascagni” ha consegnato i libri alla scuola per sostenere gli alunni che vivono situazioni familiari difficili. Manfredini e Grieco: “Un’iniziativa che rende la scuola più inclusiva”

Iniziare l’anno scolastico con i propri libri in cartella è un diritto di ogni studente. Ma non sempre questo diritto può essere rispettato. Ragioni economiche o culturali della famiglia ostacolano spesso la disponibilità dei materiali sui quali apprendere. Così accade che alcuni ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo si presentano in classe senza libri o con solo una parte, rendendo di fatto vano o assai poco fruttuoso il lavoro che gli insegnanti svolgono quotidianamente. Il Distretto Rotary 2071 che riunisce i Rotary Club della Toscana, ha lanciato una campagna intitolata “A scuola con il proprio libro” per stimolare i Club service ad acquistare libri da donare a ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo, in particolare la scuola secondaria di primo grado, quella che un tempo era la scuola media. Il Rotary Club Livorno “Mascagni” ha sposato l’iniziativa e si è fatto carico dell’acquisto di libri che verranno dati in dotazione a ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado “Michelangelo“, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Don Roberto Angeli nel quale sono presenti alcuni alunni meritevoli ma con situazioni familiari che vivono una realtà difficile, dove spesso l’apprendimento viene considerato secondario da parte delle famiglie. Mercoledì 9 settembre nella scuola Michelangelo sono stati consegnati i libri al Dirigente scolastico alla presenza della dottoressa Cristina Grieco, Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale. Il Presidente del Rotary Club “Livorno Mascagni”, ingegner Riccardo Filippi, sottolinea l’importanza dell’apprendimento scolastico nella crescita umana e sociale di ogni individuo. “Il nostro Club” aggiunge Filippi. “è particolarmente impegnato nel sostenere i giovani, ormai da molti anni. Un impegno che ha sempre portato risultati positivi per l’intera comunità. In particolare la cultura può elevare socialmente l’individuo e favorire così un vero inserimento nella comunità anche per coloro che corrono il rischio di marginalità sociale”. Il dirigente della scuola, professor Antonio Manfredini, nel ringraziare il Club per l’impegno e la generosità ha ribadito come la scuola rappresenti il punto centrale per la crescita individuale e sociale e che i libri di testo sono uno strumento indispensabile per il lavoro di ogni alunno. La dottoressa Grieco ha ringraziato il Club Rotary per la vicinanza al mondo della scuola e dei giovani ed ha sottolineato come questa iniziativa concorre a rendere la scuola sempre più inclusiva.

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