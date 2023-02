Livorno 9 e scuola Bartolena insieme per il corso da “mister”

Il valore dell’educazione, tema dibattuto e fonte di riflessioni e confronti da parte di genitori ed istituzioni, trova spazio anche nei campi di calcio. E’ il caso della società sportiva Livorno 9, che dimostrando una forte sensibilità riguardo all’importanza del ruolo educativo dell’allenatore, ha organizzato un corso di formazione rivolto a tutti i “mister” ed i dirigenti sportivi che si approcciano ogni giorno con bambini e adolescenti, che rincorrono il sogno di diventare calciatori.

Per realizzare questo corso, il dirigente della società Cosimo Ratano, ha chiesto aiuto alla dirigente scolastica della vicina scuola secondaria di primo grado “G. Bartolena”, Maria S. Oriti, che ha mostrato il massimo interesse, supportando la società sportiva e mettendo a disposizione un’aula della scuola.

Il corso sarà tenuto dalla professoressa Annalisa Traversi (che lavora nella stessa scuola) che, affiancata dal coach Francesco Belliti, tratterà argomenti legati alla relazione mister-atleta e alla motivazione.

“La collaborazione tra scuola e sport – afferma – è fondamentale per la realizzazione di una dimensione educativa completa, efficace e costruttiva. La formazione educativa che offre la scuola non si esaurisce tra le mura della struttura scolastica, ma sconfina in ogni altra attività e forma di aggregazione: per questo operare in sinergia è la strategia giusta per aiutare i giovani nelle delicate fasi di crescita, ed esserne consapevoli significa avere in mano la chiave giusta per orientare i ragazzi verso i loro sogni”.

