Livorno e Cecina protagoniste a Didacta Abruzzo

Foto inviate nel comunicato stampa e provviste di liberatorie

Dalla logistica portuale alla danza come strumento di inclusione, le due realtà toscane hanno presentato allo stand Indire esperienze di innovazione didattica, formazione professionale e mobilità internazionale, valorizzando il ruolo di Erasmus+ nella crescita dei giovani

Livorno e Cecina si confermano poli d’eccellenza per la formazione, la cultura e l’innovazione didattica a livello nazionale. In occasione di Didacta Abruzzo, le due realtà toscane hanno conquistato la scena all’interno dello stand INDIRE, presentando i frutti dei progetti MarErasmus e DancErasmus. L’appuntamento ha dimostrato come la sinergia tra istituzioni, mondo della scuola e percorsi ITS sia la chiave per il futuro occupazionale e la crescita dei giovani.

Marerasmus: La logistica dei due mari unisce Tirreno e Adriatico

Il cuore tecnico dell’evento è stato il focus su MarErasmus: la logistica dei 2 mari, un’iniziativa che ha saputo gettare un ponte ideale e strategico tra l’Abruzzo e la Toscana. I porti del Mar Adriatico e del Mar Tirreno hanno dialogato apertamente sul tema cruciale delle professioni del mare e sull’evoluzione tecnologica e sostenibile della logistica. Il dibattito ha visto la partecipazione di figure chiave del settore: Sara Paoletti, funzionaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale; Claudio Capuano, dirigente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. I due relatori hanno illustrato le grandi potenzialità del comparto logistico a una platea attenta di studenti dell’ITS Most di Ortona — accompagnati dalla direttrice Emanuela Di Luca — e dell’Istituto Nautico. In questo contesto, Livorno si candida a diventare un hub formativo e laboratoriale permanente della logistica nel Mediterraneo. La città ospita già con successo il percorso ITS sulla logistica della Fondazione ISYL, con il progetto Teclog 3, confermando la sua vocazione di centro nevralgico per la formazione altamente specializzata e immediatamente spendibile nel mercato del lavoro. L’evento, coordinato con precisione da Luca Lischi dell’Agenzia nazionale Erasmus+, si è arricchito con le testimonianze dirette degli studenti. I ragazzi, di ritorno dalle loro esperienze di mobilità all’estero, hanno confermato il valore strategico del programma Erasmus+ per la crescita personale e l’innalzamento delle competenze professionali.

DancErasmus: Ritmo, inclusione ed energia internazionale sul palco

Non solo logistica, ma anche spazio all’arte e alla creatività come veicoli di inclusione. Coordinato dall’Ufficio Scolastico di Livorno, il Progetto DancErasmus – Compagnia di Danza Scolastica, ha letteralmente travolto lo stand INDIRE. Attraverso il linguaggio del teatro-danza, il progetto trasmette i valori universali di educazione civica e cittadinanza attiva propri del Programma Erasmus+. L’evento si è aperto ufficialmente con l’introduzione della Dott.ssa Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Italiana Erasmus+. Subito dopo, i giovani talenti della classe 3H dell’Istituto Cassola hanno dato vita a una performance travolgente e completamente dal vivo, dove i ballerini hanno accompagnato sul ritmo le esecuzioni dei musicisti su brani internazionali a stile hip-hop, disco, rock e cumbia. Il successo della performance è stato il risultato di un grande lavoro sinergico tra studenti, formatori e corpo docente: la classe 3H dell’Istituto Cassola, guidata da Rita Iacoviello, Susanna Guidi e da Yuri Nocerino, docente di musica ed una delegazione degli studenti della Compagnia di danza DancErasmus, Bianca Anastasia, Edoardo Della Volpe, Gaia Zarra, Giorgia Cecchi, Alice Revello, Anita Fattori e Giulia Mattolini, sono stati guidati dalla Direzione Artistica del Progetto DancErasmus, Prof.ssa Ilaria Chirici.

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