L’Ufficio Scolastico di Livorno protagonista a Fiera Didacta Italia

Presente per l’intera durata della manifestazione all’interno dello stand Indire/Erasmus+, l’Usp di Livorno ha catalizzato l’attenzione con il progetto pilota DancErasmus

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno a Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento nazionale dedicato all’innovazione nel mondo della scuola, ospitato alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo. Presente per l’intera durata della manifestazione all’interno dello stand Indire/Erasmus+, l’Usp di Livorno ha catalizzato l’attenzione con il progetto pilota DancErasmus. Si tratta della compagnia di danza scolastica provinciale, un’eccellenza unica a livello nazionale che unisce studenti e studentesse delle scuole di primo e secondo grado del territorio livornese. Attraverso il linguaggio universale della danza e della musica, i ragazzi trasmettono ai propri coetanei i valori della cittadinanza attiva e dell’educazione civica, in un dialogo “peer-to-peer” di grande impatto. I seminari e i workshop in programma hanno visto la partecipazione costante della Dirigente dell’USP di Livorno, la Dott.ssa Cristina Grieco, del coordinatore per la formazione Indire, Dott. Luca Lischi, e della responsabile artistica di DancErasmus, la Prof.ssa Ilaria Chirici. Sotto il titolo “DancErasmus: emozioni, musica e comunicazione”, il progetto ha dimostrato come la didattica innovativa e il movimento corporeo possano diventare strumenti fondamentali per l’internazionalizzazione scolastica, valorizzando la sfera emotiva degli studenti. A chiusura dell’evento, l’Ufficio Scolastico di Livorno esprime un profondo ringraziamento a tutti gli studenti e ai docenti che, con il loro entusiasmo e la loro professionalità, hanno reso queste tre giornate una vetrina straordinaria per la scuola livornese, confermando l’importanza di una formazione che sappia guardare all’Europa con creatività e competenza.

Le giornate in fiera sono state scandite da momenti di formazione e coinvolgenti esibizioni:

Giovedì 12 marzo, i giovanissimi alunni della primaria dell’IC “Borsi” di Castagneto Carducci, accompagnati dalla Dirigente Dott.ssa Michela Soldi e dalla docente Adelaide Guarino, hanno emozionato il pubblico con un racconto dedicato ai valori umani accompagnati dal racconto di “Europa in Gentilezza”, presentato dalla Prof.ssa Germana Delle Canne e della Dirigente dell’IC “V. Galilei” di Pisa, Dott.ssa Veronica Condello.

Venerdì 13 marzo, i riflettori si sono spostati sull’Isola d’Elba con la presentazione di “Europa in Gioco”, un innovativo gioco da tavolo interattivo creato dagli studenti dell’ITCG “Cerboni” di Portoferraio, giunti a Firenze con la Dirigente Dott.ssa Lorella Di Biagio e con i docenti Prof.ssa Roberta Cecchini e Prof. Umberto Cardenti.

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