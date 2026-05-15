Menzione d’Onore per Francesco alle Olimpiadi della Matematica

Foto pubblicata nel sito web della scuola, congratulazioni Francesco

Lo studente dell'Enriques sfiora la medaglia di bronzo per un solo punto distinguendosi tra circa 300 finalisti da tutta Italia e conquista la Menzione per aver risolto perfettamente almeno uno dei sei problemi assegnati

Il Liceo Enriques di Livorno celebra con grande soddisfazione il risultato ottenuto dallo studente Francesco Sergio Gnesi della classe 5A, che ha partecipato alla Finale Nazionale delle Olimpiadi della Matematica, svoltasi a Cesenatico dal 7 al 10 maggio. Alla manifestazione hanno preso parte circa 300 studenti provenienti da tutta Italia, qualificatisi attraverso la selettiva fase provinciale dello scorso febbraio. In questo contesto di altissimo livello, Francesco ha conquistato una Menzione d’Onore per aver risolto perfettamente almeno uno dei sei problemi assegnati. Tutti i problemi delle Olimpiadi sono caratterizzati da grande complessità e richiedono doti di intuito, meticolosità e creatività. La medaglia di bronzo è sfuggita per un solo punto, a conferma di una prestazione di assoluto rilievo in una competizione tra le più impegnative del panorama scolastico nazionale. Il Liceo, si legge nell’articolo pubblicato dalla scuola sul proprio sito web, è orgoglioso di questo traguardo e continua a credere con convinzione nella valorizzazione delle eccellenze, investendo nella partecipazione degli studenti a gare e competizioni che rappresentano occasioni preziose di formazione, confronto e crescita personale.

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