Menzione d’Onore per Simone alle Olimpiadi della Matematica

Prestigioso risultato per lo studente della 2BSA del Cecioni che sfiora la medaglia di bronzo in una delle competizioni scolastiche più selettive d’Italia. Il Liceo esprime grande soddisfazione per questo importante risultato

Importante riconoscimento per il Liceo Cecioni alle Finali Nazionali delle Olimpiadi della Matematica, svoltesi a Cesenatico dal 7 al 10 maggio, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama matematico scolastico italiano. Le Olimpiadi della Matematica, promosse dall’Unione Matematica Italiana in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentano un percorso altamente selettivo che coinvolge ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutta Italia e che culmina nella fase finale nazionale, alla quale accedono circa 300 finalisti selezionati attraverso le diverse fasi territoriali. I partecipanti sono chiamati a confrontarsi con problemi di elevata complessità, che richiedono non solo solide competenze matematiche, ma anche intuizione, creatività, rigore logico e capacità di elaborare strategie originali di soluzione. A distinguersi per il liceo Cecioni è stato Simone Santoro, studente della classe 2BSA, che ha ottenuto una Menzione d’Onore, riconoscimento attribuito agli studenti che riescono a risolvere perfettamente almeno uno dei sei problemi assegnati nella competizione. Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando che Simone frequenta il secondo anno di scuola superiore e si è confrontato con studenti provenienti da tutta Italia, molti dei quali appartenenti a classi successive e con percorsi di preparazione più avanzati. La sua prova ha evidenziato capacità di assoluto rilievo: un punteggio di 4 punti nel primo problema, 7 punti nel secondo problema – risolto perfettamente – e ulteriori punti negli altri quesiti, a conferma di una prestazione di livello molto elevato. La soglia per la medaglia di bronzo è stata sfiorata, elemento che rende ancora più significativo il traguardo raggiunto e lascia intravedere prospettive estremamente promettenti per il futuro. Il Liceo Cecioni esprime grande soddisfazione per questo importante risultato, che premia l’impegno, il talento e la passione di Simone e che conferma il valore delle opportunità di approfondimento, confronto e crescita offerte dalle competizioni scientifiche. A Simone vanno i complimenti dell’intera comunità scolastica per il prestigioso traguardo raggiunto e l’augurio che questo sia soltanto l’inizio di un percorso ricco di ulteriori soddisfazioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©