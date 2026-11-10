Narrazioni in viaggio, tre valigie di libri per far leggere insieme bambini e famiglie

Il progetto, finanziato dal Rotary Club Livorno “Mascagni”, coinvolgerà 32 servizi educativi della città fino a giugno 2027. Acquistati 81 libri per l'infanzia che viaggeranno di scuola in scuola e di casa in casa, promuovendo la lettura ad alta voce, l'inclusione e il contrasto alla povertà educativa

Prenderà il via nei prossimi giorni, per poi proseguire per tutto l’anno scolastico, “Narrazioni in viaggio”, progetto finanziato dal Rotary Club Livorno “Mascagni”, volto a promuovere la lettura ad alta voce di casa in casa e di famiglia in famiglia, in continuità educativa con l’azione svolta nei servizi educativi del Sistema Integrato Infanzia 0-6 anni del Comune di Livorno. L’iniziativa, che ha il fine di contribuire a prevenire la povertà educativa e culturale, risponde alle indicazioni della Commissione europea contenute nel nuovo “PN Inclusione e lotta alla povertà 2021/2027” e a quelle contenute nei programmi di azione della Regione Toscana. Il progetto è stato presentato questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale alla presenza della vicesindaca Libera Camici, del presidente del Rotary Club Livorno “Mascagni” Riccardo Filippi e del personale dei servizi educativi del Sistema Integrato Infanzia 0-6 anni. Dai recenti studi emerge come la lettura ad alta voce nei primi anni di vita operi per una democrazia dei processi di sviluppo, educazione e cura, garantendo la parificazione delle condizioni di partenza nell’accesso alla scuola primaria.

La lettura ad alta voce nella prima infanzia consente infatti di divulgare storie e narrazioni in un’ottica di comunità multiculturale, contrastando il formarsi di stereotipi culturali e di genere, permettendo anche a coloro che non hanno sufficienti stimoli o opportunità nei propri contesti familiari di accedere ad albi illustrati, libri e narrazioni per l’infanzia di alta qualità in lingua italiana e in altre lingue di origine (oltre ai silent book, libri illustrati senza parole). Il progetto consisterà nel far “viaggiare” attraverso i servizi educativi del Sistema Integrato 0-6 anni tre valigie con al loro interno 30-40 albi illustrati e libri per l’infanzia in diverse lingue e linguaggi grafici così da offrire una pluralità di scelta e di modelli culturali. Particolare importanza verrà data anche agli albi che utilizzano la comunicazione aumentativa e alternativa, pensati per favorire l’accessibilità della lettura anche ai bambini con bisogni educativi speciali. Le valigie “viaggeranno” per tutta la città, fermandosi per 15 giorni in ogni servizio educativo. Le famiglie dei bambini frequentanti potranno portare a casa gli albi prescelti e condividere momenti di lettura e gioco con i propri figli. Al termine delle letture i volumi scelti saranno riportati al servizio educativo. Le famiglie saranno invitate a documentare l’esperienza vissuta nel proprio contesto familiare attraverso fotografie, parole chiave, immagini, poesie, simboli e materiali destrutturati utilizzati. Il materiale documentale consegnato dalle famiglie verrà raccolto dai servizi educativi in diari di documentazione.

Le valigie ripartiranno insieme ai diari di documentazione verso altri servizi educativi e altre famiglie, e così per tutto l’anno, fino a comporre una storia collettiva che raccoglierà le esperienze dei bambini e delle bambine della città. La lettura ad alta voce e la progettazione di esperienze educative a partire dagli albi illustrati “Sul tema del viaggio e della scoperta” è anche il filo rosso che lega l’esperienza di continuità verticale in rete con tutti gli istituti Comprensivi della zona livornese. Il prossimo anno l’idea è quella di estendere il “viaggio” a tutte le scuole che vorranno aderire e che quest’anno non hanno potuto partecipare. “Il Rotary club Livorno Mascagni, perseguendo uno degli obietti del Rotary International che “… è quello di rafforzare le capacità delle comunità nel sostenere l’alfabetizzazione ed educazione di base, ridurre la disparità tra i generi nel campo dell’istruzione” ha realizzato in collaborazione con il Sistema Integrato Infanzia 0-6 del Comune di Livorno il progetto “Narrazioni in viaggio”. Il progetto – ha spiegato il presidente Filippi – è nato con una serie di incontri con la dottoressa Valeria Cattaneo durante i quali è stato deciso di acquistare in triplice copia una serie di libri per bambini ed inserirli in 3 valigie che viaggeranno nei servizi educativi del Comune. Sono stati acquistati complessivamente 81 libri che sono stati consegnati stamattina nelle mani della vicesindaca Libera Camici e delle educatrici dei primi servizi coinvolti. Lo scopo di questo progetto è quello di dare la possibilità a tutte le famiglie di prendere in prestito questi libri per leggerli ai propri bambini, favorendo così lo sviluppo cognitivo che studi medici e le neuroscienze hanno evidenziato con la lettura ad alta voce. Particolare cura è stata posta nella qualità dei libri, sia dal punto di vista testuale che come immagini. Il coinvolgimento di 32 servizi educativi della città permetterà di raggiungere un elevato numero di bambine e bambini ed avere una ricaduta sulla loro formazione, in linea con il motto di quest’anno del Rotary che è quello di “Creare un impatto duraturo”. Si ringrazia tutto il personale del Comune di Livorno coinvolto nel progetto che terminerà a giugno 2027”. “Con “Narrazioni in viaggio” – ha dichiarato Libera Camici, vicesindaca con delega a Istruzione e Politiche educative – portiamo la lettura ad alta voce dentro le case delle famiglie livornesi, dove nascono le prime parole, le prime emozioni, le prime scoperte. Tre valigie piene di storie viaggeranno per tutta la città, da un servizio educativo all’altro, e diventeranno un ponte tra scuola e famiglia. Crediamo profondamente che leggere insieme sia un gesto semplice ma potentissimo: aiuta a crescere, a sentirsi parte di una comunità, a superare disuguaglianze e stereotipi. Nessun bambino e nessuna bambina devono restare indietro per mancanza di opportunità. Con questo progetto vogliamo garantire a tutti e a tutte lo stesso diritto di sognare, immaginare e conoscere, valorizzando ogni lingua, ogni cultura e ogni modo diverso di comunicare. Ringrazio il Rotary Club Livorno “Mascagni” per aver finanziato il progetto e tutte le educatrici e gli educatori del nostro Sistema Integrato 0-6 anni per il lavoro quotidiano che svolgono con passione. Questa è la Livorno che vogliamo: una città che educa insieme, che cresce insieme”. Sentirsi parte di una comunità educativa è il primo passo per sviluppare un senso di appartenenza al territorio e alla città in cui si vive, valorizzando le potenzialità, le ricchezze e le diversità di ciascuno, in un’ottica di pari opportunità e inclusione.

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