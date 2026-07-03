Nuovi bandi Welfare, contributi fino a 250 euro per lavoratori del commercio e del turismo

Previsti aiuti economici per libri scolastici, spese educative, nascite, cassa integrazione, malattie oncologiche e dispositivi sanitari per dipendenti di aziende iscritte ad EBCT grazie all'accordo siglato da Confesercenti. Dal 6 luglio sarà possibile presentare le domande

Dal 6 luglio sarà possibile presentare le richieste per i nuovi Bandi Welfare 2026 di sostegno al reddito dei dipendenti di aziende iscritte ad EBCT istituiti grazie all’accordo sindacale siglato da Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Toscana, con il quale sono stati approvati aiuti economici e supporti operativi a lavoratori del commercio e del turismo della regione. Lo stanziamento di questo “plafond Welfare” sarà utilizzato per l’erogazione di contributi ai lavoratori ed alle loro famiglie, su sei capitoli di spesa: il primo per le spese di acquisto dei libri scolastici ed universitari, il secondo per le spese relative ad asili nido/scuole materne e d’infanzia/scuole elementari, il terzo per un bonus una-tantum per le nascite/adozioni avvenute nel corso del 2026, il quarto per il contributo integrativo CIGS/FIS, il quinto per il contributo per il superamento del periodo di comporto per malattie oncologiche e/o terapie salvavita ed infine il sesto per il contributo per l’acquisto di protesi acustiche, apparecchi odontoiatrici, ortopedici, ottici. Ognuno di questi sostegni porterà nelle tasche dei lavoratori un contributo massimo di 250 euro ciascuno. Per l’area della Provincia di Livorno, le domande potranno essere presentate presso le sedi degli Sportelli Informativi di EBCT, la documentazione necessaria sarà pubblicata a partire dal lunedì 6 luglio 2026 sul sito www.ebct.it. I sottoscrittori dell’accordo ritengono che in un momento come questo dove i lavoratori (e più in generale le famiglie) sono sottoposti ad un forte ridimensionamento della loro capacità di spesa, questi stanziamenti possono rappresentare un segnale (seppur parziale) di sostegno ed attenzione.

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