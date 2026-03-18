Olimpiadi di Neuroscienze, Sofia rappresenterà la Toscana alla finale nazionale

Da sinistra i tre studenti dell'Iti che hanno preso parte alla competizione regionale: Sofia Giovannetti, Tommaso Failli e Sara Grossi insieme alla professoressa Silvia Boni

Congratulazioni alla studentessa di Biotecnologie Sanitarie dell'Itis che ha conquistato il primo posto a livello regionale nella prestigiosa cornice del Cnr di Pisa. La scuola: "Competenza e rigore scientifico"

Il 13 marzo, nella prestigiosa cornice del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, si è svolta la fase regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze, una competizione di alto livello che mette alla prova i migliori studenti italiani sulla conoscenza del sistema nervoso e delle sue funzioni. A rappresentare l’Itis Galileo Galilei sono stati tre studenti dell’articolazione di Biotecnologie Sanitarie, selezionati dopo aver brillantemente superato la fase locale del 6 febbraio e accompagnati dalla professoressa Silvia Boni. Gli studenti Sara Grossi (3Bbis), Tommaso Failli (5Dbis) e Sofia Giovannetti (5Dbis) hanno affrontato la prova con serietà e determinazione, distinguendosi per preparazione e interesse verso le discipline scientifiche. Il risultato più rilevante è stato ottenuto da Sofia Giovannetti, che ha conquistato il primo posto a livello regionale, emergendo per competenza e rigore scientifico. Grazie a questo importante traguardo, rappresenterà la Toscana alla fase nazionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze in programma nel mese di maggio. Un riconoscimento significativo va anche a Sara Grossi e Tommaso Failli per l’impegno e la dedizione dimostrati. L’intera comunità scolastica dell’Itis Galilei esprime soddisfazione per i risultati raggiunti e per il valore formativo di questa esperienza.

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