Olimpiadi di primo soccorso, l’Enriques rappresenterà la Toscana alla finale nazionale
Organizzato dalla Croce Rossa Italiana, l’evento ha visto gli studenti della 4ªB e 4ªC del liceo competere su manovre salva vita attività di logica e di primo soccorso
Gli studenti della 4ªB e 4ªC del liceo Enriques hanno vinto le Olimpiadi Regionali di Primo soccorso che si sono svolte il 29 marzo a Orbetello. L’evento è organizzato dalla Croce Rossa Italiana e ha portato le scuole superiori di tutta la Toscana a competere su manovre salva vita attività di logica e di primo soccorso. I partecipanti sono stati coinvolti in un percorso formativo che è iniziato ad ottobre 2025 e assieme ai volontari si sono allenati e formati sui principi del primo soccorso. La squadra denominata Cacciucco ha vinto su tutti i licei toscani e rappresenterà la Regione alle Olimpiadi Nazionali di Bolzano. Oltre alla soddisfazione, anche un Dae in regalo che verrà donato alla città è posizionato in un luogo individuato dagli studenti stessi. I nomi: Petra Gaja Di Maria; Vittoria Guidi; Angelica Vannucci; Isabela Maria Turceac; Beatrice Nelli; Dario Soldati; Michele Felicetti.
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