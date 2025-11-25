Polo Didattico di Livorno, 23 nuovi laureati (8 con lode) in infermieristica

Otto candidati hanno raggiunto la votazione di 110 e Lode e uno 110. L'Usl Toscana nord ovest ringrazia per la buona riuscita del corso il professor Lorenzo Ghiadoni, il presidente del corso di laurea UniPi Andrea Lenzini e il direttore del dipartimento infermieristico Francesco Niccolai

Sono 23 i nuovi laureati in Infermieristica (quattro sono volontari della Svs) che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’Università di Pisa e svoltosi al Polo Didattico dell’ospedale di Livorno sotto la guida del responsabile della Direzione alignleft” src=”https://www.quilivorno.it/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-22-at-14.24.18-600×400.jpeg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />Didattica, Francesco Russo. Nelle sessioni che si sono svolte a Cisanello da segnalare che ben otto candidati hanno raggiunto la votazione di 110/110 Lode ed uno di 110/110. L’Usl Toscana nord ovest ringrazia per la buona riuscita del corso il professor Lorenzo Ghiadoni, il presidente del corso di laurea UniPi Andrea Lenzini, il direttore del dipartimento infermieristico Francesco Niccolai e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del percorso triennale.

I 12 laureati del Polo di Livorno nella sessione mattutina del 21 novembre sono stati: Francesca Avallone, Sara Baldacci, Irene Ciulli, Sabrina Delfino, Aurora Ferretti, Giulia Francesconi, Giorgia Gasparri, Chiara Giampaoli, Giulia Gioli, Tommaso Raugi, Tommaso Rossi e Irene Spagnoli.

Questa la composizione della commissione

Membri ufficiali: Prof.ssa Laura Rindi (Presidente), Prof. Matteo Fornai (segretario), Prof. Alessandro Corti, Prof.ssa Rosalinda Madonna, Dott.ssa Gaetana Gambino. Coordinatori del tirocinio: dott. Francesco Russo. Membri che integrano la commissione: Dott. Alessio Bimbi, Prof. Riccardo Ruffoli, dott. Andrea Rastrelli, dott.ssa Michela Cavallin, dott.ssa Cristiana Matteini. Ordine professionale: Dott.ssa Elisabetta De Santi, Dott.ssa Veronica D’Elia.

Gli 11 laureati del Polo di Livorno nella sessione pomeridiana del 21 novembre sono stati: Diletta Bardi, Francesco Cionini, Orlando Compagnone, Chiara De Lorenzis, Carlotta Donadini, Matteo Falleni, Giovanni Guarguaglini, Laura Iallonghi, Marzia Lo Iacono, Francesca Migone e Ginevra Perondi.

Questa la composizione della commissione

Membri ufficiali: Prof. Adamasco Cupisti (Presidente), Prof.ssa Laura Rindi (Segretario), Dott. Vittorio Aprile, Prof. Alessandro Corti, Prof.ssa Laura Baglietto. Coordinatori del tirocinio: Dott. Francesco Russo. Membri che integrano la commissione: Dott..ssa Sabatina Distato, Prof.ssa Angela Durante, Dott. Francesco Russo, Dott. Gabriele Rocchi, Dott..ssa Annalisa Pistoia, Dott..ssa Lara Mugnaini, Dott.ssa Karin Guerrieri, Dott. Fabio Leonardi, Dott.ssa Sabina Sanguineti, Dott. Michele Gargiulo, Dott.ssa Lucrezia Bellucci. Ordine professionale: Dott.ssa Catia Anelli, Dott.ssa Elisa Maria Bruno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©