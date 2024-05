Premiati gli alunni di Livorno, un mare d’amare

Promosso dai comitati organizzatori Coppa Barontini e Palio Marinaro, in collaborazione con il Comitato Coppa Risi’atori, e organizzato dall’associazione Guide Labroniche con il supporto delle 8 sezioni nautiche, l'iniziativa alla scoperta di Livorno e delle sue tradizioni remiere ha visto la partecipazione di 27 classi delle scuole primarie e 6 delle scuole secondarie di primo grado

di Giulia Bellaveglia

Concluso anche per il 2024 il progetto “Livorno – Un mare d’amare”, promosso dai comitati organizzatori Coppa Barontini e Palio Marinaro, in collaborazione con il Comitato Coppa Risi’atori, e organizzato dall’associazione Guide Labroniche con il supporto delle 8 sezioni nautiche. Il percorso, rientrato nel programma scuola e città del Cred Comune di Livorno, ha visto la partecipazione di ben 27 classi delle scuole primarie e 6 delle scuole secondarie di primo grado. Un incontro formativo con gli insegnanti per fornire loro indicazioni e materiali sugli argomenti da affrontare in aula è stato il punto di partenza. Il secondo passo invece, l’incontro in classe, è stato un vero e proprio viaggio virtuale nel tempo alla scoperta della Fortezza Vecchia, e del suo graduale ampliamento voluto dai Medici, ma anche del Pentagono del Buontalenti, dei suoi quartieri, i relativi monumenti e, soprattutto, delle sedi delle 8 sezioni nautiche. Infine, l’uscita vera e propria, durante la quale gli alunni hanno potuto toccare con mano quella rete costituita da luoghi, storia, folclore ed economia portuale. L’evento conclusivo è stato l’occasione per poter presentare i lavori svolti dagli studenti e premiarli con attestato e rivista ufficiale dell’iniziativa. «Gli incontri con gli alunni e gli insegnanti – spiega la vicepresidente di Guide Labroniche Francesca Sorrentino – hanno sottolineato quanto sia importante parlare di territorio in senso lato, con lo scopo di iniziare a costruire una consapevolezza identitaria. In molti casi, abbiamo constatato che i giovani percorrono strade tutti i giorni senza conoscerne il nome». «Teniamo moltissimo – commenta la presidente del comitato organizzatore Coppa Barontini Monica Bellandi – a condividere con i più giovani quella che è una gara storica lungo il pentagono del Buontalenti. Livorno è la mia, la nostra città, ed è di tutti, di chi ci è nato e di chi ci è arrivato, ed è sempre stato un posto dove si vive bene. Credo che grazie a tutti questi ragazzi continuerà ad essere un luogo che accoglie e che si dimostra intelligente, guardando oltre».

