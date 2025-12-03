Presepe nell’atrio della scuola De Amicis

L'installazione è carica di significati profondi, scelti con attenzione dagli alunni per rappresentare un messaggio di pace e speranza, e sarà visibile fino all’Epifania in via San Gaetano 19

Il 1 dicembre gli studenti della scuola De Amicis, plesso San Gaetano, hanno realizzato, in collaborazione con il Gruppo Emergency di Livorno, un presepe contro tutte le guerre del mondo. L’installazione è stata allestita nell’atrio della scuola ed è carica di significati profondi, scelti con attenzione dagli alunni per rappresentare un messaggio di pace e speranza. Il presepe è stato costruito su un telo militare, simbolo delle tante zone di conflitto, su cui sono stati adagiati oggetti che raccontano una storia. I rami di ulivo rappresentano la speranza, mentre alcune colombe simboleggiano la pace. Al centro, una tavola di legno riporta la parola “Pace” incisa: un modo per dire che la pace deve essere duratura, non deve sbiadire né sparire. Tra gli elementi più forti, un caschetto militare da bambino, al cui interno sono stati sistemati dei fiori: un omaggio ai tanti bambini soldato che, in alcune parti del mondo, vivono la guerra non come un gioco, ma come tragica realtà. Accanto, un fucile spezzato e un carro armato distrutto, simboli della volontà di porre fine alla violenza. A sovrastare la scena, l’immagine di una donna velata con un bambino in braccio, ritratta in un ospedale Emergency. Quella figura rappresenta tutte le madri e i bambini del mondo che oggi soffrono a causa della guerra, della fame e delle malattie. E come in ogni presepe, non poteva mancare il bambinello. In questo caso, è un neonato africano, adagiato su un letto di rami d’ulivo. Le sue fasciature raccontano le ferite – fisiche e psicologiche – che la guerra infligge ai più piccoli. La scelta dell’Africa non è casuale: è il continente che, ancora oggi, ospita il maggior numero di conflitti armati nel mondo. Nei prossimi giorni, partirà all’interno della scuola una raccolta fondi destinata agli ospedali di Emergency che operano proprio in Africa, nei tanti scenari di guerra, per offrire cure e speranza alle popolazioni più colpite. Il presepe sarà visibile fino all’Epifania in via San Gaetano 19.

