Ripartono gli incontri alla biblioteca Vespucci-Colombo

Lunedì 6 novembre sarà la poesia protagonista, anticipando altri eventi a lei dedicati nell’arco dell’anno. L'ingresso è libero e l'incontro è aperto a tutti

Lunedì 6 novembre sarà la poesia protagonista, anticipando altri eventi a lei dedicati nell’arco dell’anno. A partire dalle ore 18, nell’aula magna della sede centrale dell’Istituto in via Chiarini, Pilade Cantini e Giacomo Caramelli parleranno della loro raccolta poetica: “Poesie di facili costumi. Vent’anni dopo”, recentemente uscita per l’editore Titivillus. Si tratta di componimenti di varia origine e tipologia, tra intertestualità, ironia e sentimento, che costituiscono l’ideale prosieguo dell’omonimo volume “Poesie di facili costumi”, pubblicato nel 2002 sempre da Titivillus. “Negli ultimi vent’anni abbiamo continuato a scrivere poesie e a digerire con lentezza. Questo è il risultato”, dichiarano gli autori. E aggiungono: “Poesie di facili costumi (quarant’anni dopo) uscirà per Titivillus nel dicembre 2042”. Il volume è corredato da una non-introduzione di Fulvio Abbate e dalle fotografie di Veronica Bagni. Gli autori sono entrambi nati a San Miniato nei primi anni 70. Hanno dato voce ai Rossi pe’ Forza e agli Inti-Illipiedi, gruppi musicali di situazione. Pilade Cantini ha scritto e curato libri di vario genere. Collabora con il Vernacoliere e l’Informatore Coop. Ha fatto parte della band “Aeroflot Collettivo Radio Mosca”. Per Clichy ha pubblicato, tra gli altri, “Carlo Monni. Balenando in burrasca” (2016) e “Marcovaldo Punk” (2019). Giacomo Caramelli ha frequentato senza troppa convinzione gli studi classici fino a raggiungere il mondo della canzone e della poesia in genere, facendo parte di vari gruppi, ininterrottamente dal 1994. L’ingresso è libero e l’incontro è aperto a tutti.

