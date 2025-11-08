Scambio culturale Erasmus+ all’IC Benci Borsi: studenti da Valencia e da Istanbul per il progetto “Scientists”

Dal 9 al 14 novembre, l’Istituto Comprensivo Benci Borsi di Livorno accoglie un gruppo di studenti e insegnanti provenienti dalla Spagna, dalla Turchia e dall’Estonia, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ “Scientists”.

Il progetto, dedicato alla scienza e alla tecnologia, promuove la collaborazione tra scuole europee e offre agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze STEM e digitali attraverso attività laboratoriali e creative.

Durante la settimana, gli ospiti stranieri saranno accolti dalle famiglie degli alunni livornesi, vivendo un’esperienza di piena immersione nella cultura e nella vita quotidiana italiana. Le attività a scuola saranno dedicate ai laboratori STEM e alla Web TV d’istituto, con momenti di cooperazione internazionale, confronto e produzione di contenuti multimediali.

Il programma prevede anche diverse uscite didattiche alla scoperta del territorio livornese e toscano: visite a Pisa e Firenze, città simbolo di arte e cultura, e un incontro presso il C.I.B.M. di Livorno (CONSORZIO PER IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA APPLICATA “G. BACCI”). Qui gli studenti visiteranno il Laboratorio di Risorse Demersali, approfondendo temi legati alla biodiversità marina e alla ricerca scientifica.

La settimana inizia con l’accoglienza nella mattinata di lunedì 10 novembre presso il Municipio, dove gli studenti conosceranno il funzionamento della macchina amministrativa e il ruolo delle istituzioni locali. Il programma, realizzato con il prezioso supporto del Comune di Livorno, propone inoltre la visita alla mostra dedicata a Giovanni Fattori a Villa Mimbelli, il tour in battello lungo i suggestivi fossi medicei e l’esplorazione guidata del centro storico attraverso il percorso “Livorno delle Nazioni”.

L’esperienza rappresenta un’importante occasione di scambio culturale e di crescita personale per tutti i partecipanti, rafforzando il senso di cittadinanza europea e la collaborazione tra le scuole partner.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Programma Erasmus+

Partner internazionali:

Şehit Murat Karakuş Ortaokulu (Istanbul Turchia)

Colegio Santa Ana Algemesí (Valencia Spain)

OU GAMESTEAM EDUCATION (Estonia)

Scuola ospitante: Istituto Comprensivo Benci Borsi – Livorno (Italia)

