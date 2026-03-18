Scuola Micheli, la fine dei lavori potrebbe slittare. “Sicurezza al primo posto”

Foto tratta dalla pagina Fb del sindaco Luca Salvetti

Il sindaco: "Siamo consapevoli dei disagi e proprio per questo siamo al lavoro per individuare delle soluzioni". Tra le ipotesi in campo, l’eliminazione dei moduli temporanei e il trasferimento delle attività nella Scuola Volano e, se necessario, nelle aule disponibili delle Thouar

Nel corso di un sopralluogo è stato fatto il punto della situazione sulla ristrutturazione della scuola Micheli. “I lavori stanno procedendo spediti – sottolinea il sindaco Salvetti – con una ditta che sta facendo un lavoro eccellente”. Un andamento positivo che, tuttavia, nelle ultime settimane ha evidenziato la necessità di ulteriori interventi per garantire il massimo livello di sicurezza dell’edificio. Si tratta di opere aggiuntive che comporteranno un nuovo impegno economico da parte del Comune, attualmente al lavoro per reperire le risorse necessarie. “La struttura deve essere rinnovata, bella ma soprattutto sicura – prosegue il primo cittadino – ciò che serve va fatto e viene prima di qualsiasi altra cosa. Abbiamo deciso di rifare completamente l’edificio mettendo la sicurezza dei bambini, delle bambine, delle insegnanti e del personale al primo posto”. Questo aggiornamento del progetto potrebbe comportare anche un prolungamento dei tempi di consegna di qualche mese. Una prospettiva che l’amministrazione considera inevitabile alla luce dell’obiettivo prioritario: consegnare alla città una scuola all’altezza della sua storia e pienamente sicura. Allo stesso tempo, resta alta l’attenzione verso le difficoltà che insegnanti e famiglie stanno vivendo ormai da due anni costretti a operare in condizioni non ideali. “Siamo consapevoli dei disagi – evidenzia il sindaco – e proprio per questo lavoreremo per individuare soluzioni migliori possibili per tutti”. Tra le ipotesi in campo, l’eliminazione dei moduli temporanei e il trasferimento delle attività nella Scuola Volano e, se necessario, nelle aule disponibili delle Thouar così da garantire ambienti più adeguati fino al completamento dell’intervento.

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