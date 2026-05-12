Servizi educativi 0-3 anni, gemellaggio fra Livorno e Milano

Coordinatori pedagogici, educatrici e amministrazioni a confronto: al centro la qualità degli spazi educativi e lo scambio di buone pratiche per rafforzare il sistema integrato 0-6 e la cultura dell’infanzia

Un ponte tra esperienze, competenze e pratiche educative per consolidare servizi di qualità dedicati alla prima infanzia: è questo lo spirito del gemellaggio avviato tra i servizi educativi 0/3 dei Comuni di Livorno e Milano nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, promosso dalla Cooperativa Orsa, realtà che gestisce alcuni nidi d’infanzia in entrambi i territori. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di creare una rete di confronto tra coordinatori pedagogici e amministrazioni locali, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze educative virtuose già esistenti e promuovere modelli organizzativi e pedagogici innovativi, rispondenti ai bisogni contemporanei dei bambini e delle famiglie.

Il primo incontro del percorso di gemellaggio si è svolto a Livorno lunedì 11 maggio e ha visto protagonisti due servizi educativi rappresentativi di differenti modelli gestionali presenti nel sistema pubblico cittadino: i nidi d’infanzia “Pirandello”, nido comunale a gestione diretta, e “Chicchirillò”, servizio comunale gestito dalla Cooperativa Orsa. Educatrici, coordinatrici pedagogiche e rappresentanti istituzionali hanno avuto l’opportunità non solo di visitare i due nidi, ma anche di partecipare a una giornata di studio dedicata al tema degli spazi, uno degli aspetti centrali per la qualità educativa dei servizi per la prima infanzia: ambienti pensati, progettati e organizzati non soltanto come luoghi fisici, ma come veri e propri strumenti educativi, in grado di favorire l’autonomia, le relazioni, la scoperta e il benessere dei bambini e delle bambine. I professionisti dell’educazione coinvolti si sono quindi confrontati sull’organizzazione degli ambienti, sulla cura dei materiali, sulla flessibilità degli spazi e sulle modalità attraverso cui il contesto educativo può e deve sostenere lo sviluppo armonico dei più piccoli. In questa prospettiva, il gemellaggio rappresenta un’importante occasione di crescita reciproca. Lo scambio di esperienze tra territori diversi permette, infatti, di ampliare lo sguardo, rafforzare le competenze professionali e costruire una cultura dell’infanzia condivisa, capace di mettere al centro la qualità dei servizi e il diritto dei bambini a vivere esperienze educative ricche, inclusive e significative. Il progetto di gemellaggio proseguirà nel tempo e il prossimo incontro è già stato fissato per martedì 26 maggio, giorno in cui una delegazione livornese si recherà in Lombardia per visitare due nidi d’infanzia del Comune di Milano, tra cui un servizio comunale a gestione diretta e uno comunale gestito dalla Cooperativa Orsa. Sarà un’ulteriore occasione di scambio, confronto e dialogo finalizzata a rafforzare la rete di conoscenze e competenze tra i due territori. La collaborazione tra enti pubblici e privato sociale si conferma così uno strumento strategico per consolidare il sistema integrato 0-6 anni e promuovere servizi educativi sempre più qualificati, in cui il confronto tra esperienze organizzative, pedagogiche e gestionali differenti consente di generare nuove riflessioni, consolidare buone pratiche e promuovere una visione condivisa dell’educazione della prima infanzia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©