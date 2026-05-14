Settore educativo, 31 milioni investiti dal 2019

Il sindaco fa il punto della situazione sulle nuove costruzioni e riqualificazioni di strutture scolastiche

Nel settore educativo Livorno è tornata ad essere una città virtuosa come lo è stata qualche decennio fa. Dal 2019 ad oggi il Comune di Livorno ha investito 31 milioni nella costruzione di nuove scuole e nella rigenerazione delle strutture esistenti. A dimostrazione di questo nel mese di settembre del 2021 è stata inaugurata la nuova scuola volano realizzata in via Fratelli Gigli nel quartiere Corea. La struttura, un prefabbricato a moduli, è stata realizzata usufruendo dei poteri commissariali conferiti al Sindaco in materia di edilizia scolastica ed è costata complessivamente circa 997mila euro. Due anni dopo, nel mese di settembre del 2023 è stato inaugurata la scuola Coltellini in Corea, nuovo polo educativo scolastico dedicato alla pedagogista livornese Serenella Frangilli che accoglie una scuola dell’Infanzia statale (Pian di Rota Istituto Comprensivo Don Angeli) e una scuola dell’Infanzia del Comune di Livorno (Menotti) con bambini dai 3 ai 6 anni. Negli anni successivi sono state riqualificate strutture già esistenti e lavori di ristrutturazione di edilizia scolastica stanno proseguendo ancora oggi.

Il sindaco ha fatto il punto della situazione specificando l’importanza che questa Amministrazione attribuisce al settore educativo: “6 anni, 31 milioni investiti, scuole nuove e strutture rigenerate, Livorno è ormai tornata ad essere città virtuosa sul fronte del settore educativo. In 6 anni con interventi di costruzione di scuole o di completa ristrutturazione di edifici scolastici storici consentiamo a migliaia tra bambini e bambine livornesi di avere luoghi nuovi o rinnovati dove portare avanti il proprio percorso educativo da zero a 13 anni. La nostra Amministrazione dal 2019 ha lavorato su diversi progetti e ad oggi ha costruito e aperto le Scuole Coltellini, ha costruito, aperto e ora sta raddoppiando la Scuola Volano, ha progettato e sta tirando su il nuovo nido Pirandello, ha svuotato e sta completamente ricostruendo le scuole Micheli, ha riqualificato le scuole Munari, Pazzini, Mondolfi, Gamerra. In conclusione ecco anche il dato sulle risorse destinate al settore dal 2020 al 2026 che ci dice, in maniera ufficiale, che tra realizzazione di nuove scuole, ristrutturazione, efficientamento energetico, rigenerazione e adeguamento alle normative sulla sicurezza, abbiamo investito oltre 31 milioni di euro. Un ritmo che sul fronte delle strutture scolastiche di competenza comunale non si vedeva da almeno 20 anni”.

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