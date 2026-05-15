Un mare di ragazzi, al Cappellini una lezione di ambiente e cittadinanza attiva

Dai dati scientifici sullo stato del litorale alle attività pratiche di pulizia degli spazi scolastici: studenti protagonisti dell’iniziativa promossa da Sons of the Ocean insieme all’Università di Pisa, con il supporto del Comune di Livorno e Aamps. Il presidente Matteo Nani: "Sono stati fantastici. Ascoltavano e intervenivano cercando di comprendere realmente il problema"

Non è stato il maltempo a fermare l’entusiasmo e la voglia di imparare dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Nautico “Cappellini”. Il 14 maggio l’evento “Un Mare di Ragazzi”, inizialmente previsto nella cornice dei Tre Ponti, ha trovato casa tra le mura della scuola, trasformandosi in un’importante occasione di formazione scientifica e civica.

Scienza e Citizen Science

La mattinata si è aperta nell’Aula Magna con l’intervento di Matteo Vacchi, professore associato di Geografia Fisica al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Vacchi ha presentato dati cruciali raccolti negli anni grazie alla collaborazione con Sons of the Ocean, evidenziando come i progetti di citizen science (scienza partecipata) siano fondamentali per monitorare lo stato di salute del nostro litorale. Gli studenti hanno potuto così confrontarsi con materiale scientifico di alto livello, comprendendo l’importanza del rigore metodologico applicato alla salvaguardia dell’ambiente.

Testimonianze e azione sul campo

A seguire, il presidente dell’associazione Matteo Nani e la responsabile del progetto Laura Seroni hanno condiviso le loro testimonianze maturate in anni di attività sul campo, tra tutela del mare e sport acquatici. Dalla teoria alla pratica: dopo la sessione in aula, i ragazzi si sono rimboccati le maniche. Coordinati da Laura Seroni e dotati di guanti e sacchi forniti da Aamps Livorno, gli studenti hanno effettuato una pulizia degli spazi scolastici. Un’attività svolta con precisione e spirito ludico, che ha permesso loro di toccare con mano le criticità legate all’abbandono dei rifiuti affrontate poco prima a livello teorico.

Il valore del dialogo con le nuove generazioni

L’interesse e la partecipazione dimostrati dagli studenti hanno confermato l’importanza di queste iniziative. “I ragazzi sono fantastici – ha dichiarato Matteo Nani – Ascoltano e intervengono cercando di comprendere realmente il problema. Tutto l’impegno che mettiamo nel trasmettere questi valori ci viene restituito con una straordinaria dimostrazione di empatia e affetto”.

Ringraziamenti

L’evento si è concluso in palestra con un caloroso saluto collettivo. L’associazione Sons of the Ocean desidera ringraziare sentitamente la dirigenza scolastica, il corpo docente e tutti i ragazzi dei Tre Ponti per l’eccellente spirito di collaborazione. Un ringraziamento speciale va al Comune di Livorno per il patrocinio e ad Aamps per il supporto tecnico.

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