Vent’anni di Polo Logistico: “Continuare a investire sui giovani”

Il Polo universitario di Villa Letizia festeggia vent’anni di formazione (871 laureati). Iannaccone: "Livorno merita questa realtà". Colombini: "È stata un’idea visionaria". Castellano: "Dobbiamo vedere ogni laureato come una risorsa". La celebrazione è stata caratterizzata dalla scopertura della targa dedicata ad Angelo Caponi e dal concerto dell’Ensemble del Conservatorio Mascagni

Vent’anni di storia, centinaia di laureati e un legame sempre più stretto con il territorio. Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Villa Letizia ha celebrato a Villa Letizia un anniversario importante, guardando già alle prossime sfide. Nicola Castellano, direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici, ha sottolineato la multidisciplinarietà come elemento distintivo del percorso nato vent’anni fa. “Sin dalla sua nascita, la parola chiave del Polo è stata multidisciplinarietà. Dobbiamo vedere ogni laureato come una risorsa che porta con sé un bagaglio di conoscenze. Questi laureati entrano nelle aziende e diventano poi una risorsa preziosa per il territorio”. Un ruolo importante anche nell’attrazione di studenti da altre realtà: “Avere un polo universitario a Livorno è un’opportunità per attrarre talenti, quasi la metà dei nostri studenti viene da fuori provincia”. Per Castellano, il ventennale rappresenta quindi una tappa: “Non vediamo questo pomeriggio come la celebrazione di un traguardo, ma come la celebrazione di una tappa importante nell’ambito di un percorso che non si ferma mai”. A ripercorrere la nascita del progetto è stata Giovanna Colombini, che ha ricordato con emozione le difficoltà affrontate. “Sono commossa perché i 20 anni del Polo sono 20 anni importanti della mia vita. Non sempre è stato facile superare le difficoltà, ma se oggi siamo insieme a festeggiare significa che ci siamo riusciti”. Vent’anni fa, ha spiegato, immaginare a Livorno un corso di laurea completamente nuovo, con il coinvolgimento di quattro facoltà, sembrava impensabile. “È stata un’idea visionaria. Per portare avanti l’idea è necessario il supporto di tutti, e io l’ho avuto. Sia dai colleghi che dall’università”. Sul rapporto tra il Polo e la città è intervenuto Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa. “Il coinvolgimento della cittadinanza livornese fu ed è molto importante. Penso che Livorno meriti questa struttura, e anche qualcosa di più grande”. Da qui l’invito alle istituzioni a una riflessione sulle prospettive dell’ateneo: “Credo che tutte le istituzioni debbano fare una riflessione su come far crescere ciò e renderlo ancora più rilevante di adesso. È importante guardare nel lungo termine”. Anche il sindaco Luca Salvetti ha posto l’accento sulle prospettive future e sull’importanza di investire nelle nuove generazioni. “Livorno è una città di mare e in quanto tale deve sfruttare tutte le possibilità che la situazione morfologica ci regala. Continuiamo a investire sui giovani”. Un appello rivolto anche al governo nazionale, al di là degli schieramenti politici: “Indipendentemente dai colori, il governo nazionale deve sostenere convintamente il sistema universitario”. Il ventennale diventa così l’occasione per celebrare una storia iniziata nel 2006 e, allo stesso tempo, per delineare le prospettive del Polo. In questi anni sono stati formati 764 laureati triennali e 107 laureati magistrali, consolidando il rapporto tra formazione e mondo del lavoro. Una storia che ora guarda ai prossimi anni con l’obiettivo di continuare a formare competenze e attrarre giovani a Livorno. La celebrazione è proseguita con la scopertura della targa commemorativa dedicata al dottor Angelo Caponi. Infine, spazio alla musica con il concerto dell’Ensemble degli allievi del Conservatorio “Pietro Mascagni”.

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