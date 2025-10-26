A Coteto triangolare di beneficenza A tutto cuore

L’associazione Sara Mazzi, unitamente all’associazione Eppursimuove Asd Aps, ha organizzato la seconda edizione del triangolare di calcio ad otto a fini benefici intitolato A tutto cuore a cui hanno partecipato La gloriosa, Arlecchino Sport Livorno 2.0 e La Triglia (entrambe composte da ragazzi con disabilità) e gli istruttori della Young Livorno Calcio. Il triangolare si è svolto al Nuovo Centro Coteto. Le partite sono state caratterizzate da un forte spirito di amicizia, di generosa solidarietà, di aggregazione e di inclusione. Tutti i partecipanti, compreso il responsabile dei campi da gioco, hanno risposto con il cuore raccogliendo una discreta cifra destinata interamente in beneficenza. Paolo Stringara, storico giocatore di squadre di calcio professionistiche tra le quali Bologna e Inter, nonché importante allenatore di squadre tra cui Livorno e, come secondo allenatore, della nazionale della Corea del Sud, con la quale ha raggiunto la semifinale della Coppa d’Asia, ha dato il calcio d’inizio prestandosi poi per fotografie, abbracci e autografi con i partecipanti ed il pubblico intervenuto.

