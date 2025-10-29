Aipd Livorno, raccolta fondi per ampliare i servizi

La campagna di raccolta fondi, online sulla piattaforma Gofundme con il titolo Anch’io voglio vivere, ha lo scopo di aumentare i tempi di funzionamento del centro diurno per dare un aiuto maggiore a circa cinquanta famiglie livornesi

Il centro diurno è un sostegno concreto alle persone disabili ed alle loro famiglie. AIPD Livorno lancia un piano di raccolta fondi per ampliare i servizi. Questo il comunicato dell’associazione: “Le persone disabili hanno quasi sempre necessità di una presenza costante per il supporto nelle attività quotidiane. Questo costringe le famiglie ad un costante impegno e ad un’organizzazione difficile della quotidianità. Durante il periodo scolastico i ragazzi disabili sono impegnati a scuola e i genitori possono andare al lavoro con la certezza che i loro figli ricevono l’assistenza necessaria. Terminato il periodo della scuola dell’obbligo si presenta un problema che diviene spesso di difficile soluzione. Dove lasciare il ragazzo per andare al lavoro? Quali strutture possono accoglierlo durante la giornata in modo sicuro e stimolante per le sue capacità? L’Associazione Italiana Persone Down opera nella nostra città da molti anni nel sostenere non solo le famiglie con ragazzi down, ma più in generale le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità psichiche. Un sostegno concreto, quotidiano, che si realizza attraverso corsi diurni che impegnano i ragazzi disabili per l’intera giornata, corsi di semi residenzialità e corsi estivi. Un grande lavoro a favore della comunità cittadina che si svolge con personale specializzato che segue i ragazzi e crea situazioni stimolanti ed aggreganti. Sono circa cinquanta le famiglie attualmente coinvolte e che trovano un reale e concreto beneficio da quanto viene realizzato ogni giorno. Un numero importante per la nostra città, genitori e ragazzi che trovano una realtà concreta che li sostiene e li accoglie. I costi per il funzionamento sono molto elevati e vengono coperti parzialmente da donazioni istituzionali, da modesti contributi delle famiglie e dal sostegno di privati ed aziende. L’Associazione Persone Down di Livorno ha lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme dal titolo “Anch’io voglio vivere” raggiungibile a questo link: https://www.gofundme.com/f/mqtvs-anchio-voglio-vivere“. La raccolta si prefigge lo scopo di aumentare i servizi offerti ampliando i tempi di funzionamento del centro diurno. Un sostegno vero, che allevia il peso della quotidianità e consente di mantenere ed ampliare un servizio divenuto ormai indispensabile per tante famiglie della nostra città.

