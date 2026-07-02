Al Centro Diurno per le dipendenze parte la collaborazione con Yoga Time

La Cooperativa San Benedetto avvia un nuovo progetto con l'associazione livornese Yoga Time Spazio per la Cura del Sé. La pratica yogica entrerà nel percorso terapeutico degli utenti del Centro Diurno con l'obiettivo di promuovere benessere psicofisico, consapevolezza, gestione delle emozioni e sviluppo delle relazioni

L’iniziativa di collaborazione con Yoga Time Spazio per la cura di sé asd, realtà attiva sul territorio livornese da oltre undici anni, nasce con l’intento di offrire ai fruitori del Centro Diurno per le dipendenze, concrete opportunità di crescita personale, benessere psicofisico e sviluppo relazionale. Lo yoga rappresenta infatti uno strumento terapeutico e riabilitativo di grande efficacia, in grado di favorire benefici profondi sia sul piano corporeo sia su quello emotivo, cognitivo e sociale. Attraverso pratiche di respirazione consapevole, rilassamento muscolare, meditazione e movimento armonico, questa disciplina aiuta a sciogliere le tensioni accumulate, migliorare la postura, aumentare l’elasticità e la percezione del proprio corpo, favorendo uno stato generale di equilibrio interiore e serenità. Grazie al supporto di insegnanti qualificati, attenti non soltanto agli aspetti tecnici della pratica ma anche alla qualità della relazione umana, ogni partecipante viene accompagnato in un percorso graduale di ascolto di sé, consapevolezza corporea ed esplorazione delle proprie risorse interiori. Lo yoga diventa così uno spazio protetto e non giudicante, all’interno del quale la persona può imparare a riconoscere emozioni, fragilità, bisogni e potenzialità, sviluppando strumenti più sani per affrontare il disagio e la quotidianità. All’interno di un percorso terapeutico rivolto alla tossicodipendenza, la pratica yogica assume inoltre un valore particolarmente significativo: molte persone che affrontano problematiche legate all’uso di sostanze vivono infatti una profonda disconnessione dal proprio corpo, difficoltà nella gestione emotiva, impulsività, stati d’ansia e una costante ricerca di sollievo immediato. Lo yoga interviene proprio su questi aspetti, favorendo una maggiore capacità di autoregolazione, il contenimento dello stress e il recupero di un rapporto più autentico e rispettoso con se stessi. La respirazione controllata e le tecniche di mindfulness aiutano a gestire craving, agitazione e tensioni emotive, mentre il lavoro corporeo permette di ritrovare stabilità, presenza e percezione dei propri limiti e bisogni. La pratica costante stimola inoltre pazienza, disciplina, continuità e tolleranza alla frustrazione: competenze fondamentali nei percorsi di recupero dalle dipendenze patologiche. Numerosi studi scientifici evidenziano come lo yoga contribuisca a ridurre ansia, stress e sintomi depressivi, migliorare la qualità del sonno, aumentare la concentrazione e favorire un generale miglioramento dell’umore. Alcune posture e specifiche tecniche respiratorie aiutano inoltre a riequilibrare il sistema nervoso autonomo, promuovendo una maggiore stabilità emotiva e una migliore gestione degli stati di vulnerabilità. Per tali motivi, lo yoga si conferma una delle attività ergoterapiche più complete ed efficaci all’interno del progetto riabilitativo, poiché interviene in maniera integrata su diversi aspetti della persona: recupero e mantenimento delle abilità psicofisiche, promozione dell’autonomia, rafforzamento dell’autostima, sviluppo delle capacità relazionali e valorizzazione del benessere globale.

La Cooperativa San Benedetto, attraverso il lavoro di un’équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuti ed educatori professionali, promuove da sempre una visione olistica della cura, fondata sull’integrazione tra corpo, mente e relazioni. L’obiettivo è costruire contesti terapeutici accoglienti e significativi, nei quali ogni persona possa sviluppare strategie positive e funzionali al proprio percorso di crescita, recuperando fiducia nelle proprie capacità, senso di appartenenza al proprio corpo e nuove consapevolezze personali. Affinché tale esperienza possa esprimere pienamente il proprio valore terapeutico, risultano fondamentali costanza, partecipazione attiva e cura di sé: elementi che costituiscono anche le basi di ogni autentico processo di cambiamento e rinascita personale intrapreso dagli utenti del Centro nel cammino verso una maggiore autonomia, responsabilità e qualità della vita.

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