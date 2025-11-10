Al via corso gratuito di protezione civile

Per info e iscrizioni: 393-8020607. Le iscrizioni per il corso di Volontario di Protezione Civile sono aperte a tutti i maggiorenni

Ogni emergenza ci ricorda quanto sia importante poter contare gli uni sugli altri.

Dietro ogni intervento, ogni soccorso, ogni aiuto concreto, c’è una squadra di persone comuni che scelgono di esserci. Come i volontari di Protezione Civile: cittadini che dedicano un po’ del proprio tempo alla comunità. Essere volontario significa imparare, crescere, e soprattutto esserci quando serve davvero: in caso di emergenze sanitarie, eventi naturali, accoglienza Migranti o semplicemente per prevenire ed informare. Non servono superpoteri, ma cuore, braccia, impegno e spirito di squadra.

Lasciati coinvolgere, iscriviti ora e diventa Volontario di Protezione Civile SVS

Programma Corso

Il corso è così strutturato:

18-11-2025 ore 21.00 sede centro – Presentazione Corso – La protezione civile SVS e ANPAS – I sistemi Regionali di PC

21-11-2025 ore 21.00 sede nord – Visita e spiegazione magazzino SVS di PC Mezzi e Attrezzature

24-11-2025 ore 21.00 sede centro- Incontro con la PC del Comune di Livorno, per il piano di PC comunale i sistemi di

Per qualsiasi informazione contattare questo numero: 393 8020607

