Associazione Nazionale Carabinieri, consegnati gli attestati BLSD

Concluso il corso per soci: competenze su supporto vitale e uso del DAE per rafforzare la rete di intervento in caso di emergenze cardiache

Il 29 aprile, nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in via Cosimo del Fante, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati relativi al corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) adulto e pediatrico per laici. L’evento ha visto la partecipazione del presidente della Sezione ANC di Livorno, Lgt. Maccio Giovanni, e del formatore sanitario e istruttore Morgantini Antonio della Misericordia di Orciano Pisano, che ha curato la parte didattica e pratica del percorso formativo. La consegna degli attestati, regolarmente registrati nell’apposito registro regionale, ha sancito il completamento del corso svolto presso la sede di Orciano Pisano. Un percorso che ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’acquisizione delle competenze necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza, in particolare l’arresto cardiaco improvviso. Grazie alla collaborazione tra la Misericordia di Orciano Pisano e la Sezione ANC di Livorno, i corsisti — tutti soci dell’associazione livornese — hanno potuto ricevere una formazione completa e qualificata. Il percorso ha permesso non solo di apprendere le tecniche di base del supporto vitale e della defibrillazione precoce, ma anche di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno di diffusione della cultura del primo soccorso, con l’obiettivo di rafforzare la rete di intervento di prossimità e aumentare la capacità di risposta della comunità in caso di emergenza sanitaria.

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