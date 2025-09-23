Atleti da tutta Italia per la Romito Swim Race

La manifestazione, disputata fra Antignano e Quercianella, si conferma ai vertici nazionali sia per numero di atleti partecipanti (593) che per varietà di gare. Tutto il ricavato in beneficenza

Grande successo per la sesta edizione della Romito Swim Race. Sabato 20 e domenica 21 settembre 593 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati battaglia nelle acque comprese fra Antignano e Quercianella nella varie gare di nuoto in acque libere. La manifestazione si conferma ai vertici nazionali sia per numero di partecipanti che per varietà di gare. Per due giorni il CNQ che ospita la base della manifestazione si è tinto con i colori delle cuffie, delle boe di segnalazione, dei costumi, delle enormi boe di gara sparse lungo costa dal Maroccone fino a Quercianella; si è riempito di musica, di cronache in diretta, di arrivi in volata, di mare, di sole e di onde arrivate proprio al termine dell’ultima gara. Numerosa la partecipazione femminile e di grande qualità: gli atleti di casa la fanno da padrone nell’ultima gara sprint. Si conclude così una spettacolare due giorni di mare all’insegna dell’agonismo e della solidarietà: erano presenti le associazioni benefiche del territorio alle quali andrà tutto il ricavato della manifestazione (Volare Senz’Ali, Autismo Livorno, Associazione Down Italia Livorno) e ai familiari di Debora Ramalli a cui è stata dedicata la gara degli 800 metri. Gli organizzatori danno appuntamento al 2026.

