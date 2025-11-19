Avis celebra il 70° anno dalla sua fondazione

"La ricorrenza dei 70 anni la faremo abbinandola alla festa del Donatore nel mese di maggio del prossimo anno"

Avis Comunale Livorno celebra il 70° anno dalla sua fondazione. Potevamo lasciare correre questa data senza evidenziarla, portarla alla attenzione della città, dei donatori di sangue e plasma e dei livornesi tutti? No! Non potevamo. Questa città ci ha dato molte soddisfazioni e risultati, ha risposto principalmente attraverso le donazioni di sangue e plasma, abbiamo visto salire le donazioni in un momento dove il trend nazionale nel periodo estivo scende sempre. Ha risposto con i Donatori delle sue aziende, delle sue fondazioni, delle sue Istituzioni, tutti hanno nel loro possibile quotidiano contribuito a raggiungere questi risultati. È vero che noi di Avis non possiamo ringraziarvi tutti con un semplice comunicato stampa attraverso i giornali e le tv ma la data di nascita 70 anni fa doveva essere commemorata. Vi comunichiamo però che la festa è solo rimandata. La ricorrenza dei 70 anni la faremo abbinandola alla festa del Donatore nel mese di maggio del prossimo anno. Grazie quindi di cuore ai nostri Soci Donatori, ai Gruppi Donatori Aziendali, alle Istituzioni tutte sempre presenti, ai Benefattori che hanno risposto alle nostre necessità organizzative ed economiche. Senza tutti voi, amiche e amici Avis non poteva fare niente di tutto questo, senza di voi non potevamo contribuire a salvare le persone che continuano a vivere grazie alle vostre donazioni di sangue di plasma e di multicomponenti. Amiche e amici grazie”.

