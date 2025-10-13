Avis presenta Ri-creare solidarietà

In piazza Damiano Chiesa verranno installate 16 panchine con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importante tema del volontariato. Iniziativa realizzata in collaborazione con Ail Livorno, ArtLab, cooperativa sociale Brikke Brakke e Ccn Colline. Sabato 18 ottobre l'inaugurazione

di Martina Romeo

Avis Comunale Livorno, per la quarta volta vincitrice del bando Cesvot “Siete Presente. Giovani e associazionismo”, presenta ufficialmente il progetto “Ri-creare solidarietà: arte, giovani e volontariato”. Realizzata in collaborazione con Ail Livorno, ArtLab e la cooperativa sociale Brikke Brakke, l’iniziativa mira ad attrarre l’attenzione delle nuove generazioni sull’importante tema del volontariato, facendo particolare riferimento alla cultura del dono. “Il ricambio generazionale all’interno del volontariato è un argomento importante. – apre la conferenza l’assessore al Sociale, Andrea Raspanti – Un tema oggettivo. Abbiamo un terzo settore vivace, che mette però ben in evidenza, oltre alla carenza di risorse, anche la scarsa partecipazione dei giovani e la necessità di un ricambio. Quando parliamo di donazioni facciamo riferimento alla spina dorsale del nostro sistema sanitario. Se non esistessero realtà del terzo settore che lavorano sul fronte delle donazioni come Avis e AIL, non saremmo in grado di curare le persone”. “Fondazione Livorno crede molto nel protagonismo giovanile, – interviene la dott.ssa Luisa Terzi, segretaria generale della Fondazione, parte importante nell’emanazione del bando – investiamo tanto in questo ambito e crediamo che rafforzare la partecipazione, l’inclusione e la cittadinanza attiva dei giovani sia importante e, soprattutto, risponde chiaramente alla mission della Fondazione. Questo ricambio generazionale è fondamentale, i giovani sono il futuro”. Il progetto prevede, più specificatamente, la riqualificazione di piazza Damiano Chiesa in uno spazio di bellezza, incontro e cittadinanza attiva. L’area urbana sarà trasformata in un vero e proprio museo a cielo aperto, caratterizzato da un percorso di 16 panchine di colore diverso che vedranno scritto sul proprio schienale un particolare messaggio. “La parte artistica è stata realizzata utilizzando le foglie presenti nella piazza, proprio le stesse nelle quali passa la linfa che, metaforicamente, abbiamo associato allo scorrere del sangue nelle vene – spiega Sheila Cantoni, presidente di ArtLab, accompagnata dall’associato Jacopo Rogo – Le panchine prevederanno un percorso visibile anche da un pannello posizionato all’interno della piazza, comprensivo di un quadrato con Qrcode il quale conterrà le diverse spiegazioni. L’itinerario partirà dalla ‘panchina uno’ e da lì creerà un percorso numerico distinto anche attraverso il colore. Perché ognuno di questi ha un significato e manda un messaggio specifico, accuratamente selezionato per raggiungere chi dona, ma soprattutto chi riceve”. La speranza delle parti coinvolte è che le frasi diventino uno spunto di riflessione per i giovani, e non solo, oltre che una sorta di segnaletica verticale che permetta la giusta visibilità delle panchine anche a coloro che, in quel momento, passano in macchina o in motorino. “Siamo già riusciti a vedere la curiosità di chi vive nel quartiere, ma anche di chi ‘semplicemente’ lo frequenta. – dichiara Andrea Leonardi, presidente di AIL Livorno – Noi abbiamo gettato un sasso in uno stagno e siamo riusciti ad allargare questa voglia di solidarietà, di condivisione. Da parte nostra, ma soprattutto delle associazioni, siamo già contenti del risultato”. “Questo è un progetto che ci sta particolarmente a cuore per diversi motivi. – tiene a sottolineare il presidente di Avis Comunale Livorno, Antonio Cucè – Uno tra tutti è perché, fisicamente, sarà il rione che ci accoglierà come sede. Saremo lì, a tre passi dalla piazza. Un altro è per l’aiuto datoci dai commercianti. Inizialmente il progetto era finanziato solo per metà, l’altra è arrivata da questi ultimi che hanno apprezzato il fine di questa realizzazione. Un obiettivo, secondo me, già raggiunto con quest’azione, perché saranno proprio loro a lavorare davanti a questa piazza”. Una collaborazione, quella del mondo del commercio, che svolge un lavoro fondamentale dal punto di vista della tenuta sociale e che amplifica la qualità rigenerativa del progetto. “È veramente la mobilitazione di una comunità”, ammette Raspanti. Il percorso culminerà con l’inaugurazione delle panchine prevista per sabato 18 ottobre dalle 10 alle 13. Un grande evento cittadino aperto a tutti che permetterà di illustrare finalità, attività e simbolismi del progetto e dare visibilità a tutte le realtà associative coinvolte (oltre a quelle già citate, da non dimenticare è il contributo dato dal Centro Commerciale Naturale di Colline).

PROGRAMMA INAUGURAZIONE

Ore 10: inaugurazione delle panchine alla presenza delle autorità

Ore 10:30 – 12:30: laboratori creativi per bambini e ragazzi a cura di ArtLab, cabaret e mercatini artigianato

Ore 12:30: piccolo ristoro e consegna gadget associativi

Ore 13: saluti e conclusione (le associazioni coinvolte saranno presenti in piazza D. Chiesa).

