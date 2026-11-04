Cioccolatini della ricerca, volontari in piazza Grande e piazza Cavour

Autolinee Toscane e Cral sostengono la campagna per finanziare la ricerca contro il cancro. Sarà possibile contribuire acquistando i cioccolatini e ricevendo una guida speciale dedicata al percorso dalla scoperta scientifica alla cura

At-autolinee toscane e Cral (con i propri volontari), scendono in campo a fianco di AIRC per la ricerca contro il cancro. Infatti, sabato 7 novembre 2026 dalle ore 09:00 in Piazza Grande e Piazza Cavour torna l’iniziativa di AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro i “Cioccolatini della Ricerca”. L’iniziativa di AIRC è sostenuta dai dipendenti del Circolo Ricreativo livornese di Autolinee Toscane in collaborazione con l’azienda. Oltre sessant’anni di ricerca sostenuta da AIRC hanno permesso di raggiungere traguardi importanti. Oggi circa il 50% delle persone colpite da un tumore guarisce, inoltre negli ultimi dieci anni la mortalità in Italia è calata in media del 9%. Il nostro Paese continua a distinguersi in Europa per la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi di tumore, con valori superiori alla media europea per le principali neoplasie: 89,5% per il tumore della mammella e 67% per il colon-retto. Dati che confermano l’importanza di continuare a investire nella ricerca scientifica per sviluppare terapie sempre più precise e mirate, offrendo nuove speranze soprattutto per quei tumori che ancora oggi non rispondono alle cure disponibili. Un’iniziativa che unisce la solidarietà al gusto. Il cioccolato fondente contiene naturalmente flavonoidi, composti presenti anche in molti alimenti di origine vegetale, e può essere consumato con moderazione nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Sapere che un assaggio può contribuire a sostenere la ricerca rende questo gesto ancora più significativo. Con i Cioccolatini sarà consegnata una speciale Guida che racconta come nasce una ricerca e illustra il percorso dalla scoperta alla cura.

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