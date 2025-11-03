Conclusa con successo la quarta edizione di Strabilianti

Foto Gruppo Fotografico Vicarello

La manifestazione, che si è svolta su tre giorni, è stata caratterizzata da un programma ricco di incontri, eventi sportivi e iniziative educative, con un focus particolare sui bambini

Dal 23 al 25 ottobre, il Modigliani Forum di Livorno ha ospitato la quarta edizione di Strabilianti, un evento che celebra gli sport paralimpici, l’inclusione e le diverse abilità. La manifestazione, che si è svolta su tre giorni, è stata caratterizzata da un programma ricco di incontri, eventi sportivi e iniziative educative, con un focus particolare sui bambini. La conduzione dell’evento è stata affidata all’attore livornese Stefano Santomauro.

Un inizio esaltante: rally inclusivo e iniziative sportive

Il primo giorno è stato inaugurato con una suggestiva sfilata di auto da rally inclusive: ragazzi e bambini con diverse abilità hanno avuto l’opportunità di provare l’ebrezza di un giro ad alta velocità a bordo di vetture da rally, affiancati da piloti professionisti. L’iniziativa, che ha riscosso grande entusiasmo, è stata possibile grazie alla collaborazione con Marco Ricca, la scuderia GRT Rally Team, l’ACI Livorno, e il supporto della Polizia Municipale.

Storie di inclusione e supporto istituzionale

Numerosi incontri hanno posto l’accento sulle esperienze di inclusione. L’incontro con INAIL, attraverso la testimonianza di Matteo Stoppa, ha evidenziato il ruolo dell’istituto nel supportare coloro che, a seguito di incidenti, si trovano a dover ripensare e ricostruire le loro vite. Altro momento significativo è stato l’incontro con gli atleti delle Fiamme Oro, che hanno raccontato la loro esperienza nello sport della scherma paralimpica e olimpica. Anche AVIS Livorno ha avuto un ruolo di primo piano, contribuendo con il proprio supporto e con l’acquisto di materiale per l’evento. Inoltre, i bambini dell’Istituto Carducci hanno partecipato attivamente alla manifestazione con la realizzazione di disegni e frasi, alcune delle quali sono state utilizzate per la creazione di materiali promozionali.

Premiazioni e riconoscimenti

Uno dei momenti più emozionanti è stato il riconoscimento all’Associazione San Simone Un Amico per Tutti Onlus, che ha ricevuto una targa in occasione del suo 40° anniversario di attività a favore delle persone con disabilità. Un altro importante riconoscimento è stato attribuito al Comitato Strabilianti, che ha ricevuto il premio di Ambasciatore di gentilezza nello sport.

Strabilianti e i bambini: inclusione nelle scuole

Il giorno dedicato ai bambini, venerdì 24, ha visto la partecipazione di circa 400 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. I ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in varie discipline paralimpiche, vivendo l’esperienza di mettersi nei panni di un atleta diversamente abile. Un altro momento educativo importante è stato l’incontro con l’Università degli Studi di Pisa, durante il quale docenti e professionisti hanno approfondito il tema delle scienze motorie e dell’inclusione nella scuola.

Collaborazioni e nuove iniziative

Quest’anno, per la prima volta, ANCI Toscana ha collaborato con Strabilianti, introducendo il progetto europeo SPORT ACT, che supporta la competitività economica e la coesione sociale attraverso lo sport. Un’altra novità è stata la prima edizione della Camminata Inclusiva Strabilianti Cammina, una passeggiata aperta a tutti, che ha visto la partecipazione di persone con diverse abilità e un forte impegno delle associazioni locali, tra cui la Croce Rossa e i Clown di Corsia.

Il Torneo di Baskin: Sport per Tutti

Sabato 25, la manifestazione si è conclusa con il primo Torneo di Baskin Strabilianti, una competizione di basket inclusivo che ha visto la partecipazione di quattro squadre. Questo evento è stato organizzato in collaborazione con Libertas Livorno 1947 e ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione per persone con e senza disabilità.

Sostegno e Partecipazione della Comunità

Un evento come Strabilianti non sarebbe stato possibile senza il contributo di numerosi partner e volontari: Decathlon, Ford Blue Bay, Termisol Termica e molte altre aziende locali hanno fornito supporto logistico e materiale. Inoltre, la Nuova Simat ha inviato i suoi collaboratori a supporto delle attività, dimostrando un forte impegno sociale.

Conclusioni

La quarta edizione di Strabilianti si è chiusa con grande successo, confermando l’importanza di eventi che promuovono l’inclusione, la solidarietà e l’impegno sociale. Non solo un’occasione per fare sport, ma anche per sensibilizzare il pubblico sulle problematiche legate alla disabilità e agli sport paralimpici. Le esperienze vissute da bambini, adulti e atleti hanno rafforzato il messaggio che lo sport è per tutti, senza barriere. Ora, con l’entusiasmo ancora alto, il comitato organizzatore è già al lavoro per la prossima edizione, Strabilianti 2026.

Condividi:

Riproduzione riservata ©