Confcommercio partecipa al mese sulla consapevolezza sull’endometriosi

Confcommercio scende in campo con l'iniziativa "vetrine consapevoli" pensate per i negozi, una cena di raccolta fondi il 24 marzo e un gazebo informativo il 28 marzo. Tra le promotrici delle iniziative anche Marzia Chellini e Federica Benifei

di Martina Romeo

Vetrine allestite, una cena solidale e un gazebo informativo: anche Confcommercio Livorno partecipa attivamente al mese dedicato alla consapevolezza sull’endometriosi, aderendo al progetto “Vetrine consapevoli”, promosso dalle consigliere comunali insieme all’Associazione Progetto Endometriosi (APE). Un’iniziativa che nasce da un percorso istituzionale, come spiega Francesca Cecchi, presidente della VIII Commissione Pari Opportunità: “Tutto prende avvio da una mozione presentata dal consigliere Carlo Ghiozzi e approvata all’unanimità, con l’obiettivo di avviare un percorso di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi. Da lì abbiamo costruito, anche grazie alla collaborazione con APE, una serie di azioni concrete rivolte alla città”. Il coinvolgimento di Confcommercio Livorno è stato immediato. “Si tratta di un’iniziativa dal forte impatto sociale – commenta Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Livorno –. Abbiamo aderito subito perché negozi e pubblici esercizi non sono solo luoghi di business, ma veri presìdi sul territorio. Partecipare significa svolgere fino in fondo il nostro ruolo, contribuendo a sensibilizzare la comunità”. “Avevamo già collaborato con Confcommercio in occasione degli Strabilianti – sottolinea Michela Castellani, presidente della III Commissione economia, commercio e turismo – e anche stavolta la risposta è stata pronta. Il progetto si articola su più livelli: le ‘vetrine consapevoli’ pensate per i negozi, una cena di raccolta fondi il 24 marzo e un gazebo informativo il 28 marzo in cui saranno disponibili i semi e i fiori di APE, in contemporanea con le iniziative organizzate in tutta Italia”. Proprio la cena del 24 marzo, ospitata dal ristorante La Barcarola, si sta già avviando verso il tutto esaurito. A promuoverla anche Giulia Guarnieri, consigliera comunale e presidente del Lions Club Livorno Meloria, che a sua volta sostiene l’iniziativa: “C’è già molto interesse, invitiamo chi vuole partecipare a prenotarsi il prima possibile”. Il menù prevede primo, secondo e dolce al costo di 30 Confcommercio Livorno Via Serristori 15, 57123 Livorno (LI) Tel. 0586 1761011. Email: [email protected] www.confcommercio.li.it euro, comprensivi di una quota minima di contributo volontario destinata ad APE (bevande escluse).

Prenotazioni: Segreteria Confcommercio Livorno,0586 1761059, [email protected]

Tra le promotrici, pur non presenti alla conferenza stampa, anche Marzia Chellini, ostetrica coordinatrice dell’Area materno-infantile della Zona Livornese, e Federica Benifei, ostetrica e cerimoniera del Comune di Livorno, da tempo impegnate su progetti legati alla salute e alla prevenzione. Nel frattempo, Confcommercio ha già avviato la distribuzione dei kit per l’allestimento delle “vetrine consapevoli”, messi a disposizione da APE. Un modo semplice ma visibile per diffondere informazione su una patologia ancora troppo poco conosciuta. Nei prossimi giorni l’associazione passerà tra le attività del centro per coinvolgerle direttamente, ma l’invito è aperto a tutti gli imprenditori interessati: è possibile rivolgersi alla sede di Confcommercio Livorno per ricevere i kit e avere informazioni su come aderire al progetto.

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