Domenica la Ines Cup, si gonfiano le vele a scopo benefico

Tutto è pronto per la Ines Cup che prenderà il via domenica 15 settembre. La veleggiata, organizzata dallo Yacht Club Livorno e che vede le iscrizioni aumentare proprio in questi giorni, partirà nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni con giro di boa di fronte al porto di Castiglioncello (Cala de’ Medici) con ritorno e arrivo di nuovo nella zona di partenza.

La regata ha un percorso costiero per permettere a gli appassionati di poterla seguire anche da terra. La premiazione si terrà alle 18,30 in Fortezza Vecchia dove seguirà la cena di beneficenza e festa con musica dal vivo, aperta anche ai non regatanti.

Lo scopo di questa iniziativa è la raccolta fondi da destinare alla Fondazione Monasterio, presso l’Ospedale del Cuore di Massa e più in particolare all’area pediatrica.

