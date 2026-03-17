Don Alberto Vanzi è il nuovo presidente di Fondazione Caritas

Da sinistra Roberto Bargelli, Guidò De Nicolais e Don Alberto Vanzi

"Entro in una nave già partita" ha dichiarato don Vanzi evidenziando il valore di una realtà consolidata nella quale si inserirà con spirito di servizio e nel segno della continuità

Cambio alla guida della Fondazione Caritas Livorno ETS: Don Alberto Vanzi è il nuovo presidente e subentra a Roberto Bargelli, al quale viene rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli anni caratterizzato da grande competenza, discrezione e costante disponibilità. La presentazione ufficiale è avvenuta il 17 marzo al termine della Santa Messa celebrata nella sede della Fondazione alla presenza degli operatori. Un momento sobrio ma significativo, che segna l’avvio di una nuova fase nel percorso dell’ente. Nel suo primo intervento, Don Vanzi ha richiamato il ruolo della Chiesa nel rispondere concretamente ai bisogni delle persone, sottolineando come la Fondazione rappresenti uno strumento fondamentale per tradurre questa missione in azioni reali e strutturate, capaci di offrire risposte efficaci alle situazioni di fragilità. “Entro in una nave che è già partita” ha dichiarato, evidenziando il valore di una realtà già attiva e consolidata, nella quale si inserisce con spirito di servizio e nel segno della continuità. Per il nuovo presidente si tratta anche di un ritorno alle proprie radici: l’esperienza come obiettore di coscienza alla Caritas diocesana in via Sant’Andrea resta infatti un riferimento importante, che alimenta oggi il desiderio di conoscere da vicino operatori e attività della Fondazione. Nel suo incarico sarà affiancato dal cappellano Don Luciano, che contribuirà a sostenere il lavoro della comunità con un orientamento ispirato ai valori ecclesiali. Con questo passaggio di consegne, la Fondazione Caritas Livorno ETS guarda al futuro con riconoscenza per il percorso compiuto e fiducia nelle prospettive di sviluppo e impegno al servizio delle persone più fragili.

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