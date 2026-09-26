Donato un nuovo remoergometro a Sportlandia

"Sviluppare l'indipendenza e l'autostima nei nostri ragazzi è la cosa più importante". Il Concept2 Dynamic è un remoergometro di ultima generazione

di Martina Romeo

La sede nautica di Sportlandia e del GS Vigili del Fuoco Tomei, in Scali D’Azeglio 15/17, si veste a festa e celebra la consegna ufficiale di un remoergometro Concept2 Dynamic di ultima generazione. Donato dal Rotary Club Livorno all’Associazione Sportlandia, il remoergometro, in grado di riprodurre fedelmente il movimento della vogata in acqua, costituisce un supporto tecnologico fondamentale per l’allenamento indoor degli atleti con disabilità intellettiva dell’associazione livornese. Eccellenza internazionale del Pararowing con, tra gli altri successi, sette medaglie ai Global Games conquistate dal campione Ahamed Hmoudi, anche conosciuto come Said, e due titoli italiani nel doppio. “Negli anni i ragazzi hanno ottenuto grandi risultati a livello sportivo – apre la celebrazione Mauro Martelli, presidente di Sportlandia – ma la cosa importante per noi è permettere loro di sviluppare indipendenza e autostima”. “In due, tre anni abbiamo fatto grossi passi in avanti – aggiunge Vittorio Pasqui, membro dell’Associazione – Di anno in anno vediamo i ragazzi crescere. Il fatto di poter competere nello stesso modo in cui si fa in tutto lo sport, senza particolari agevolazioni, di potersi esprimere e gareggiare come gli altri fa crescere molto i nostri atleti. Questa è la nostra missione”. La strumentazione messa a disposizione dal Rotary permetterà, inoltre, allo staff tecnico di modulare i carichi di lavoro in modo più preciso e personalizzato. “Il Rotary – tiene a sottolineare il presidente del Rotary Club Livorno, Leonardo Pagni – ha come scopo principale quello di fare attività di service. Attività che possano avere un impatto duraturo nel territorio. Quest’anno, in particolare, abbiamo voluto centrare la nostra attività sui giovani, il nostro futuro, e a loro dobbiamo dare tutti i mezzi possibili per crescere. L’attività sviluppata da Sportlandia è molto vicina a ciò che stiamo cercando di fare. Abbiamo subito compreso la qualità del loro lavoro e, proprio per questo, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo”. A finanziare l’acquisto del macchinario sono stati i fondi raccolti durante la serata benefica “Moda, Musica e Solidarietà sotto le stelle”, organizzata dal Rotary Club Livorno con il contributo di numerosi sponsor privati del territorio. “L’acquisto, quindi, non vede solo il coinvolgimento del Rotary, – continua Pagni – ma anche quello di tutti coloro, tra soci, sponsor e cittadini, che hanno partecipato alla raccolta fondi. Una donazione fatta col cuore”. Di grande importanza, come sottolineato nel corso dei festeggiamenti, è il gemellaggio con il Centro San Simone “Gli Amici di Tutti” onlus, con il quale Sportlandia ha creato nel tempo una solida rete territoriale sostenuta anche da Fondazione Livorno. “Stiamo portando avanti il clou di queste attività con il progetto ‘Scopriamo insieme sportivamente’, – tiene a sottolineare Patrizia Anfossi, presente in rappresentanza del Centro San Simone – riscoprire cioè, con amore e tramite lo sport, la mente. Non solo quella dei nostri ragazzi ma di tutti i volontari, di tutte le persone che si dedicano a loro e di tutti coloro che ci sostengono. Ogni giorno equivale alla scoperta di un percorso di unione e fiducia”. “L’obiettivo della Fondazione – evidenzia Rossana Meacci di Fondazione Livorno – è creare sinergie sul territorio. Ci fa piacere la presenza dei collaboratori e dei sostenitori proprio perché tutti insieme, un pezzettino alla volta, riusciamo a dare un forte aiuto a questo genere di associazioni”. Alla cerimonia di inaugurazione e di consegna del remoergometro, coordinata da Giulia Vanni, presenti anche importanti personalità del mondo dello sport, della cultura e del lavoro.

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