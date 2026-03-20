Donazione di… famiglia al Centro Trasfusionale
Avis Livorno ringrazia i donatori Marconi e ricorda a tutti che l’associazione è sempre pronta ad accogliere nuovi donatori anche senza bisogno di convocazioni di famiglia!
Questa mattina la famiglia Marconi si è presentata per la donazione di sangue al Centro Trasfusionale dell’ospedale di Livorno, confermando una bella abitudine che portano avanti con costanza. Non è la prima volta, infatti, che organizzano questa “donazione di famiglia”. Oggi la spedizione doveva essere al completo, in cinque, ma due componenti sono stati messi fuori gioco dall’influenza. Nessun problema, però: la squadra ridotta, composta da Claudia, Massimiliano e Giordano, ha comunque portato a termine la missione. La cosa curiosa che li accomuna? Sono tutti di gruppo 0 negativo. Avis Livorno ringrazia i tre donatori e ricorda a tutti che l’associazione è sempre pronta ad accogliere nuovi donatori, anche senza bisogno di convocazioni di famiglia!
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