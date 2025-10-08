(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO

Il Consiglio di Zona 5 è pronto a “educare al digitale”

Gli incontri del progetto "Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio" saranno guidati dal docente Fabio Artigiani, esperto in pedagogia digitale e si svolgeranno con cadenza quindicinale (secondo e quarto sabato del mese) nei mesi di ottobre e novembre

di Alessio Ramagli

Rendere le comunità di Antignano, Ardenza, La Rosa, Montenero e Castellaccio più accoglienti ed educative nei confronti dei giovani che vi abitano. Con questo obiettivo nasce il progetto “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, ispirato al celebre proverbio africano.

“Desidero ringraziare il Consiglio di Zona 5 per aver promosso questa iniziativa, che rappresenta un ulteriore passo verso una comunità più consapevole e preparata – dichiara il sindaco Salvetti – Ringrazio anche l’associazione Nesi/Corea che continua a offrire proposte concrete e visioni intelligenti. L’educazione al digitale è un elemento essenziale per la crescita dei giovani e per lo sviluppo di tutta la comunità”.

Un’indagine condotta tramite un questionario somministrato sul territorio ha evidenziato un forte bisogno di affrontare, in maniera consapevole e razionale, l’utilizzo delle tecnologie digitali. Da questa esigenza, dunque, è nata l’idea di organizzare incontri formativi per genitori, insegnanti ed educatori con il supporto dell’associazione Nesi/Corea, da anni attiva nel trattare tematiche simili.

Gli incontri saranno guidati dal docente Fabio Artigiani, esperto in pedagogia digitale e si svolgeranno con cadenza quindicinale (secondo e quarto sabato del mese) nei mesi di ottobre e novembre. L’ultimo incontro, previsto per giovedì 13 dicembre, sarà dedicato alla “restituzione” delle informazioni e dei risultati ottenuti. Presenti alla conferenza stampa di presentazione del progetto il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, il presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti e la consigliera Daniela Marini, Stefano Romboli punto di riferimento dell’Associazione Don Nesi/Corea e Fabio Artigiani esperto di pedagogia digitale che condurrà i cinque incontri in programma da ottobre a dicembre.

Il programma completo cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo .

