Il Lions Club Livorno Host tra solidarietà e astronomia

Due momenti distinti ma profondamente coerenti: uno dedicato alla cultura e alla conoscenza, l’altro all’Associazione Ragazzi Autistici

Dal professor Flavio Fusi Pecci, astronomo ordinario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha guidato i soci in un affascinante viaggio tra stelle e galassie, al torneo di burraco benefico il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Ragazzi Autistici: due iniziative che raccontano la vitalità culturale e il cuore solidale del Lions Club Livorno Host. Giovedì 16 ottobre si è tenuta, allo Yacht Club di Livorno, un incontro di grande interesse culturale e scientifico. L’evento, curato dall’avvocato Stefania Pesce, Presidente del Club, ha avuto come graditissimo ospite il professor Flavio Fusi Pecci, che ha affascinato soci e ospiti con una straordinaria relazione sull’universo, le galassie e i misteri del cosmo.

Con un linguaggio chiaro ma profondamente ispirato, il professor Fusi Pecci ha accompagnato i presenti in un vero e proprio viaggio tra le stelle, toccando temi che vanno dalla nascita dell’universo all’evoluzione delle galassie, fino alle più recenti scoperte in campo astronomico.

La sua esposizione, arricchita da riflessioni di carattere filosofico e scientifico, ha suscitato grande interesse e un vivace dibattito finale tra i soci e gli ospiti.

L’avvocato Stefania Pesce, che ha fortemente voluto questa serata, ha ringraziato il relatore per la disponibilità e la chiarezza con cui ha reso accessibili argomenti di così grande complessità. Il Professore, insieme ai soci presenti, ha espresso sincera gratitudine all’avvocato Pesce per l’impegno e la sensibilità culturale che da sempre caratterizzano il suo contributo alla vita del Lions Club Livorno Host. Ancora una volta il Lions Club Livorno Host è stato promotore di iniziative culturali di alto profilo e di momenti di crescita personale. Solo pochi giorni dopo, martedì 21 ottobre, il Club ha rinnovato la propria vocazione al service con il primo torneo di burraco dell’annata lionistica 2025–2026, organizzato con grande cura dal Presidente del Club e altri soci presso il Golf Club di Livorno. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo di partecipazione, coinvolgendo soci, amici del Club e rappresentanti di diverse realtà cittadine. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all’Associazione Ragazzi Autistici, a sostegno delle sue preziose attività sul territorio. Durante l’evento il presidente dell’Associazione ha espresso parole di sincero ringraziamento per l’attenzione e la solidarietà dimostrate, mentre un riconoscente saluto è stato rivolto anche alla signora Patrizia Galleni, generosa sponsor del torneo, al socio Carlo Santucci, per i suoi contributi, e alla signora Anna Boldrini, arbitro della gara. La serata si è conclusa in un clima di gioia e condivisione, con la soddisfazione di aver unito il piacere del gioco a un gesto concreto di solidarietà. Due momenti distinti ma profondamente coerenti — uno dedicato alla cultura e alla conoscenza, l’altro alla solidarietà e al servizio — che testimoniano la vitalità, l’impegno e la coesione del Lions Club Livorno Host, da sempre punto di riferimento nella vita culturale e sociale della città.

