Il Parco del Mulino scommette sul Bike Park

Una ciclofficina professionale, 17 biciclette a pedalata assistita e la formazione di ragazzi con fragilità: il progetto Bike Park, sostenuto da Fondazione Livorno, prosegue nel 2026 con l'obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e promuovere il turismo sostenibile

Il Parco del Mulino apre le sue porte al mondo delle due ruote e del cicloturismo realizzando il progetto Bike Park parte 2. Il progetto, iniziato nel 2025, proseguirà anche nel 2026 grazie al contributo della Fondazione Livorno. Negli spazi del Parco del Mulino, sotto la torre di avvistamento, è stata realizzata una ciclofficina professionale, spazio di lavoro per i ragazzi con fragilità, dipendenti della Cooperativa. I ragazzi seguiranno un corso, organizzato insieme dalla Cooperativa Melograno di Grosseto, partner del progetto, per eseguire piccole riparazioni e fare le manutenzioni giornaliere alle 17 biciclette a pedalata assistita che la Cooperativa vuole noleggiare ai turisti (ospiti dell’area camper) o agli amanti delle due ruote per una passeggiata sul lungomare o una visita alla città. Infatti, la pista ciclabile che unisce il lungomare (Rotonda di Ardenza) al centro storico, passa molto vicino alla struttura: grazie alla TTE di Filippo Mini, partner del Parco del Mulino (che ha aiutato il progetto offrendo in utilizzo gratuito le 17 biciclette a pedalata assistita), la Cooperativa, sta cercando di strutturare una nuova attività commerciale per l’inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro. Il settore delle piccole riparazioni e il noleggio green non è facile da realizzare ma, con il progetto Bike park 2026 finanziato da Fondazione Livorno, stiamo realizzando uno spazio in linea con le esigenze degli amanti delle due ruote. E anche un luogo dove comprendere meglio la cultura del sociale. Con il progetto Bike Park part 2, il Parco del Mulino, grazie all’aiuto della Cooperativa Itinera, partner del progetto, insieme a FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) vuole realizzare eventi promozionali per valorizzare la nuova attività, per sensibilizzare all’integrazione sociale ed al turismo sostenibile. Già, dalla collaborazione nel 2025, abbiamo messo le basi di un piccolo ufficio turistico, gestito dai ragazzi che sono stati formati per poter dare indicazioni ai viaggiatori di passaggio, italiani e stranieri, questo per valorizzare i beni naturalistici e storici della città di Livorno. Il progetto Bike Park 2, grazie all’aiuto di Fondazione Livorno, per la Cooperativa Sociale Parco del Mulino sarà un momento importante per consolidare la nuova attività lavorativa; ma anche sarà l’occasione di un dialogo con la città, per continuare a dare il nostro contributo alla costruzione di una società sempre più sostenibile e civile.

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