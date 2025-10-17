In memoria di Maurizio Beltramme, consegnati i buoni acquisto a 4 associazioni livornesi

Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre nei locali del negozio Coop della Rosa, si è svolta la cerimonia di consegna dei buoni acquisto ricavati dalla raccolta organizzata in memoria di Maurizio Beltramme, presidente del Comitato Soci Coop e membro del Cda di Coop Etruria, scomparso recentemente.

La famiglia, insieme agli amici e ai colleghi, ha deciso di destinare il ricavato della raccolta — pari a 600 euro per ciascuna realtà — a data-end=”739″>quattro associazioni livornesi da sempre legate alle iniziative Coop: la Caritas della parrocchia di San Giovanni Bosco di Coteto, la Comunità di Sant’Egidio, Appartenenza Labronica e la Svs Pubblica Assistenza.

Le prime tre associazioni utilizzeranno i buoni acquisto Coop per l’acquisto di prodotti da destinare a famiglie o persone in difficoltà, mentre la data-end=”1099″>Svs impiegherà la donazione per l’acquisto di un defibrillatore da inserire nelle dotazioni di una delle proprie ambulanze.

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai familiari e agli amici di Maurizio Beltramme, i rappresentanti del Comitato Soci Coop di Livorno, la presidente di Coop Etruria, Simonetta Raddi, colleghi di lavoro e rappresentanti della data-end=”1487″>Cgil Livorno.

