Ines Cup, si gonfiano le vele a scopo benefico

Lo scopo di questa iniziativa è la raccolta fondi, da destinare alla Fondazione Monasterio, presso l’Ospedale del Cuore di Massa e più in particolare all’area pediatrica

Tutto è pronto per la Ines Cup che prenderà il via domenica 15 settembre. La veleggiata, che vede le iscrizioni aumentare proprio in questi giorni e organizzata dallo Yacht Club Livorno, partirà nelle acque antistanti la Terrazza Mascagni di Livorno con giro di boa di fronte al porto di Castiglioncello (Cala de’ Medici) con ritorno e arrivo di nuovo nella zona di partenza.

La regata ha un percorso costiero per permettere a gli appassionati di poterla seguire anche da terra. La premiazione si terrà alle 18,30 in Fortezza Vecchia dove seguirà la cena di beneficenza e festa con musica dal vivo, aperta anche ai non regatanti.

