L’Approdo apre lo sportello di salute e benessere sessuale

Questo appuntamento rappresenta il primo di una serie di incontri che si svolgeranno con cadenza mensile: lo sportello sarà attivo un sabato al mese, offrendo un servizio continuativo di informazione, prevenzione e orientamento

Sabato 14 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, al primo piano di via Caduti del Lavoro 26 sarà inaugurato lo sportello di salute e benessere sessuale del Centro Ascolto LGBTQ+ “L’Approdo”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e accesso consapevole ai servizi legati alla salute e al benessere sessuale. Durante la mattinata sarà possibile effettuare test HIV anonimi, sicuri e gratuiti, ricevere materiale informativo e partecipare ad attività di sensibilizzazione sui temi della prevenzione. Sarà inoltre prevista la distribuzione gratuita di preservativi. Lo sportello sarà attivo su appuntamento e rappresenta uno spazio di ascolto e supporto dedicato alla comunità LGBTQIA+ e a tutte le persone interessate ad approfondire temi legati alla salute sessuale e al benessere, in un ambiente accogliente, intimo e rispettoso. L’apertura dello sportello si inserisce all’interno del progetto Connecting Spheres, finanziato dall’Unione Europea, che mira a rafforzare le azioni di prevenzione portate avanti dal Centro Ascolto LGBTQIA+ L’Approdo negli ultimi 4 anni. Questo appuntamento rappresenta il primo di una serie di incontri che si svolgeranno con cadenza mensile: lo sportello sarà infatti attivo un sabato al mese, offrendo un servizio continuativo di informazione, prevenzione e orientamento. Per accedere allo sportello è necessario prenotare al numero 380 5963102 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. L’iniziativa è promossa da Agedo Livorno, Arcigay Livorno e dal Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo nell’ambito del progetto Connecting Spheres, finanziato dall’Unione Europea.

Condividi:

Riproduzione riservata ©