Lavoro e inclusione, nove giovani protagonisti del progetto SIL: “Un valore aggiunto per tutta la città”

Dal Parco del Mulino ai Bagni Lido passando per i negozi: firmati nuovi contratti di lavoro per ragazzi con sindrome di down e disabilità. Un percorso che unisce imprese, sociale e autonomia personale nel segno di una Livorno sempre più inclusiva

Non si tratta soltanto di attenzione e solidarietà. Valori fondamentali, certo. Stavolta però c’è qualcosa di più: un autentico salto di civiltà. Un passo concreto verso quella “città inclusiva” capace di fare bene non solo ai suoi cittadini più fragili, ma all’intera comunità e alle aziende che scelgono di investire nell’inclusione sociale e lavorativa.

È questo il significato della mattinata andata in scena al Parco del Mulino, ad Ardenza, sede della cooperativa omonima che gestisce ristopizzeria, B&B e area camper, oltre a ospitare la sezione livornese dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

Davanti ai protagonisti dei percorsi di inserimento lavorativo e alle aziende coinvolte, sono stati presentati i progetti SIL (Servizi di Inserimento Lavorativo), che oggi garantiscono occupazione a nove giovani. Esperienze che stanno dimostrando, con risultati concreti, come la disabilità possa rappresentare un valore aggiunto anche all’interno delle dinamiche aziendali.

Ad aprire l’incontro i saluti di Pietro Ciampi, presidente di AIPD Livorno, del suo predecessore Massimo Zallocco, tra i promotori del progetto SIL in città, e di Daniele Tornar, presidente della cooperativa Parco del Mulino.

A illustrare i percorsi e introdurre i protagonisti sono stati il direttore della cooperativa Marco Paoletti e l’educatore Luca Di Rocca, da anni impegnati sul fronte dell’inclusione lavorativa e sociale.

Tra le storie raccontate quella di Giulia Voliani, 31 anni, attrice della compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, che dopo undici anni di esperienza al Parco del Mulino e un tirocinio finanziato dal Comune di Livorno è stata assunta da Kiabi nel punto vendita di Parco Levante, dove lavorerà come magazziniera e commessa.

La store manager Eleonora Sperandio ha sottolineato come l’inserimento abbia rafforzato lo spirito di squadra e il senso di appartenenza tra i dipendenti, con ricadute positive anche sulla crescita aziendale.

Percorso simile anche per Edoardo Moscato, 30 anni, anche lui protagonista nella compagnia Mayor Von Frinzius e con tredici anni di esperienza lavorativa al Parco del Mulino, entrato nell’organico di Upim nella sede di via Marradi. A raccontare l’esperienza è stato lo store manager Alessio Luperini.

Sono invece sei i giovani che hanno iniziato il loro percorso professionale nel settore dell’ospitalità proprio al Parco del Mulino grazie al progetto “Prospettive” di Intesa Sanpaolo: Alberto Franchi, Cecilia Vitali, Leonardo Fastame, Lorenzo Neri, Matteo Mannucci e Mariana Molgidea.

Per alcuni di loro il lavoro si accompagna anche a un’esperienza di autonomia abitativa negli appartamenti recuperati dal Comune nell’ex sede Asl di via Piave: un altro tassello importante nel percorso verso l’indipendenza personale.

A chiudere la mattinata, tra applausi e commozione, la firma del contratto tra il direttore dei Bagni Lido Nicola Ganni e Giacomo Lagorio, che durante la stagione balneare 2026 si occuperà dell’accoglienza dei clienti dello stabilimento.

Lo stesso Ganni ha ricordato il ruolo avuto da Crossover, consorzio di imprenditori livornesi nato per sostenere progetti sociali, sportivi e culturali e creare nuove opportunità di investimento sul territorio.

Una rete che oggi racconta una Livorno capace di trasformare l’inclusione in crescita concreta, sociale ed economica insieme.

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